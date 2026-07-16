Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Βίντεο: Αντιδράσεις στα social media για τον σερβιτόρο «Ράμπο» που σερβίρει κρασί μέσα στη θάλασσα
Βίντεο: Αντιδράσεις στα social media για τον σερβιτόρο «Ράμπο» που σερβίρει κρασί μέσα στη θάλασσα
Ο νεαρός με το παρατσούκλι «Ράμπο» μπήκε μέσα στη θάλασσα και σέρβισε κρασί σε έναν λουόμενο
Ένα βίντεο λίγων μόλις δευτερολέπτων από beach bar της Πάρου έχει γίνει viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα social media. Σε αυτό, ένας νεαρός σερβιτόρος διασχίζει τη θάλασσα προκειμένου να προσεγγίσει λουόμενους και να τους σερβίρει, με χαρακτηριστική ευλάβεια, από μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού.
Αν και κάποιοι χρήστες μίλησαν για μια εντυπωσιακή εμπειρία πολυτελούς εξυπηρέτησης, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν την εικόνα αναξιοπρεπή, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου. Στον αντίποδα, άνθρωποι του χώρου επισημαίνουν ότι πολλοί εποχικοί σερβιτόροι επιλέγουν οι ίδιοι να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ευελπιστώντας ότι η επιπλέον προσπάθεια θα ανταμειφθεί με ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα.
Στο βίντεο διακρίνεται ο νεαρός σερβιτόρος με το παρατσούκλι «Ράμπο» να περπατά με το νερό μέχρι τους μηρούς του, κρατώντας με προσοχή μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού, ενώ απέναντί του ένας λουόμενος κρατά ήδη το ποτήρι του περιμένοντας να σερβιριστεί. Γύρω τους, δεκάδες λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, ενώ η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα.
Οι εικόνες έχουν διχάσει τους χρήστες του διαδικτύου. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη μία υπηρεσία υψηλού επιπέδου, αντίστοιχη με αυτές που προσφέρονται στα πολυτελή beach clubs σε Μύκονο, Ίμπιζα ή Σαιν-Τροπέ. Από την άλλη, αρκετοί κάνουν λόγο για μια εικόνα που ξεπερνά τα όρια της φιλοξενίας, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εντυπωσιασμού καταλήγει να μειώνει την αξιοπρέπεια του εργαζομένου.
Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία των κοσμικών beach bars εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι, οι λεγόμενοι «σεζονίστας» επιλέγουν να προσφέρουν υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, γνωρίζοντας ότι τα φιλοδωρήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το εισόδημά τους. Όσο πιο ιδιαίτερη είναι η εξυπηρέτηση, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες για ένα γενναιόδωρο πουρμπουάρ.
Και επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης υποστηρίζουν ότι κανείς δεν υποχρεώνει τους εργαζομένους να μπαίνουν στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για πρωτοβουλίες των ίδιων των σερβιτόρων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια εξυπηρέτηση μπορεί να ανταμειφθεί με υψηλότερα tips.
Το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε ξανά στη μνήμη μια αντίστοιχη υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο το καλοκαίρι του 2023 στη Ρόδο. Τότε, οι εικόνες με σερβιτόρο να μεταφέρει παραγγελίες μέσα στη θάλασσα είχαν προκαλέσει πανελλαδικές αντιδράσεις, οδηγώντας ακόμη και στην παρέμβαση του τότε υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη. Με εντολή του τότε πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Αν και κάποιοι χρήστες μίλησαν για μια εντυπωσιακή εμπειρία πολυτελούς εξυπηρέτησης, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν την εικόνα αναξιοπρεπή, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου. Στον αντίποδα, άνθρωποι του χώρου επισημαίνουν ότι πολλοί εποχικοί σερβιτόροι επιλέγουν οι ίδιοι να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ευελπιστώντας ότι η επιπλέον προσπάθεια θα ανταμειφθεί με ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα.
Στο βίντεο διακρίνεται ο νεαρός σερβιτόρος με το παρατσούκλι «Ράμπο» να περπατά με το νερό μέχρι τους μηρούς του, κρατώντας με προσοχή μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού, ενώ απέναντί του ένας λουόμενος κρατά ήδη το ποτήρι του περιμένοντας να σερβιριστεί. Γύρω τους, δεκάδες λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, ενώ η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα.
Οι εικόνες έχουν διχάσει τους χρήστες του διαδικτύου. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη μία υπηρεσία υψηλού επιπέδου, αντίστοιχη με αυτές που προσφέρονται στα πολυτελή beach clubs σε Μύκονο, Ίμπιζα ή Σαιν-Τροπέ. Από την άλλη, αρκετοί κάνουν λόγο για μια εικόνα που ξεπερνά τα όρια της φιλοξενίας, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εντυπωσιασμού καταλήγει να μειώνει την αξιοπρέπεια του εργαζομένου.
Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη λειτουργία των κοσμικών beach bars εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι, οι λεγόμενοι «σεζονίστας» επιλέγουν να προσφέρουν υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, γνωρίζοντας ότι τα φιλοδωρήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το εισόδημά τους. Όσο πιο ιδιαίτερη είναι η εξυπηρέτηση, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες για ένα γενναιόδωρο πουρμπουάρ.
Και επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης υποστηρίζουν ότι κανείς δεν υποχρεώνει τους εργαζομένους να μπαίνουν στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για πρωτοβουλίες των ίδιων των σερβιτόρων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια εξυπηρέτηση μπορεί να ανταμειφθεί με υψηλότερα tips.
Το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε ξανά στη μνήμη μια αντίστοιχη υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο το καλοκαίρι του 2023 στη Ρόδο. Τότε, οι εικόνες με σερβιτόρο να μεταφέρει παραγγελίες μέσα στη θάλασσα είχαν προκαλέσει πανελλαδικές αντιδράσεις, οδηγώντας ακόμη και στην παρέμβαση του τότε υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη. Με εντολή του τότε πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα