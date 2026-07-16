Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Φάληρο Τραμ

Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων  στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου

Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη
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Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) στο Φάληρο όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα.  Στο τρίκυκλο επέβαινε μια οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα δύο ενήλικες  με ένα ανήλικο κοριτσάκι. 

Από την σύγκρουση του τραμ με το τρίκυκλο, τραυματίστηκε το ανήλικο παιδί και η γιαγιά του, ενώ ο μπαμπάς δεν φέρει τραυματισμούς. Η κατάσταση και των δυο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Το παιδί διακομίζεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις ενώ η γιαγιά του, στο νοσοκομείο Γεννηματάς. 

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου.

Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη
9 ΣΧΟΛΙΑ

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