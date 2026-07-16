Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη
Τροχαίο στο Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικη
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) στο Φάληρο όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα. Στο τρίκυκλο επέβαινε μια οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα δύο ενήλικες με ένα ανήλικο κοριτσάκι.
Από την σύγκρουση του τραμ με το τρίκυκλο, τραυματίστηκε το ανήλικο παιδί και η γιαγιά του, ενώ ο μπαμπάς δεν φέρει τραυματισμούς. Η κατάσταση και των δυο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Το παιδί διακομίζεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις ενώ η γιαγιά του, στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου.
Από την σύγκρουση του τραμ με το τρίκυκλο, τραυματίστηκε το ανήλικο παιδί και η γιαγιά του, ενώ ο μπαμπάς δεν φέρει τραυματισμούς. Η κατάσταση και των δυο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Το παιδί διακομίζεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις ενώ η γιαγιά του, στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου.
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