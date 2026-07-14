Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα
Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα
Σε βάρος τους η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.
Σε βάρος τους η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών.
Οι ίδιες κατηγορίες αποδίδονται και στους τρεις κατηγορούμενους, ενώ η εξατομίκευση των ευθυνών τους αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.
Σε βάρος τους η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών.
Οι ίδιες κατηγορίες αποδίδονται και στους τρεις κατηγορούμενους, ενώ η εξατομίκευση των ευθυνών τους αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.
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