Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Βάγια Νέστορα Τρομοκρατική επίθεση

Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα

Σε βάρος τους η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Σε βάρος τους η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι ίδιες κατηγορίες αποδίδονται και στους τρεις κατηγορούμενους, ενώ η εξατομίκευση των ευθυνών τους αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης