Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
22χρόνος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, υπέστη εγκαύματα στο 38% του σώματός του
22χρόνος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, υπέστη εγκαύματα στο 38% του σώματός του
Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων
Σοβαρά εγκαύματα στο 38% του σώματός του υπέστη ένας 22χρονος ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών στα Θερμά της Σαμοθράκης.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά από τους φίλους του στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι της Καμαριώτισσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας ο νεαρός διασωληνώθηκε και με εγκαύματα α’ και β’ βαθμού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά από τους φίλους του στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι της Καμαριώτισσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας ο νεαρός διασωληνώθηκε και με εγκαύματα α’ και β’ βαθμού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.
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