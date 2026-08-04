22χρόνος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, υπέστη εγκαύματα στο 38% του σώματός του
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη Γεώτρηση Εγκαύματα Νοσοκομείο Παπανικολάου

22χρόνος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, υπέστη εγκαύματα στο 38% του σώματός του

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων

22χρόνος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, υπέστη εγκαύματα στο 38% του σώματός του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρά εγκαύματα στο 38% του σώματός του υπέστη ένας 22χρονος ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών στα Θερμά της Σαμοθράκης.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά από τους φίλους του στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι της Καμαριώτισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας ο νεαρός διασωληνώθηκε και με εγκαύματα α’ και β’ βαθμού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης