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Ρεκόρ για τα διαβατήρια στην Αχαΐα: Περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης μέσα σε ένα μήνα
Ρεκόρ για τα διαβατήρια στην Αχαΐα: Περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης μέσα σε ένα μήνα
Από το προσωπικό της Αστυνομίας πολλοί ανέβαλαν ή διέκοψαν προγραμματισμένες άδειες για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρτου εργασίας, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου
Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσε τον Ιούλιο το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.
Σύμφωνα με το pelop.gr, τον Ιούλιο κατατέθηκαν περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης, όταν σε έναν συνηθισμένο μήνα εκδίδονται γύρω στα 1.200 διαβατήρια. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο ίδιο Μέσο, από το προσωπικό της Αστυνομίας πολλοί ανέβαλαν ή διέκοψαν προγραμματισμένες άδειες για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρτου εργασίας. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κρίθηκε μάλιστα απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου με επιπλέον προσωπικό, καθώς οι ανάγκες είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Η εικόνα έξω από το γραφείο της οδού Γούναρη ήταν κάθε μέρα η ίδια: δεκάδες πολίτες σχημάτιζαν ουρές από τα ξημερώματα, αφού η εξυπηρέτηση γινόταν χωρίς ραντεβού και ο καθένας πάλευε να εξασφαλίσει σειρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το τελευταίο δεκαπενθήμερο προσέρχονταν καθημερινά 120 έως 130 άτομα.
Ακόμη και τα Σάββατα, που κανονικά το γραφείο λειτουργεί μόνο για την παράδοση διαβατηρίων, γίνονταν και νέες εκδόσεις, ώστε να μειωθεί η αναμονή και να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.
Μεγάλο μέρος της ζήτησης φαίνεται να συνδέεται με την επιθυμία πολιτών να αποκτήσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου μπλε ταυτότητα, προτού αυτή πάψει να γίνεται δεκτή, αποφεύγοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί έλεγαν στους αστυνομικούς πως δεν είχαν κάποιο ταξίδι προγραμματισμένο· ήθελαν απλώς «να το έχουν, για κάθε ενδεχόμενο».
Σύμφωνα με το pelop.gr, τον Ιούλιο κατατέθηκαν περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης, όταν σε έναν συνηθισμένο μήνα εκδίδονται γύρω στα 1.200 διαβατήρια. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο ίδιο Μέσο, από το προσωπικό της Αστυνομίας πολλοί ανέβαλαν ή διέκοψαν προγραμματισμένες άδειες για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρτου εργασίας. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κρίθηκε μάλιστα απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου με επιπλέον προσωπικό, καθώς οι ανάγκες είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Η εικόνα έξω από το γραφείο της οδού Γούναρη ήταν κάθε μέρα η ίδια: δεκάδες πολίτες σχημάτιζαν ουρές από τα ξημερώματα, αφού η εξυπηρέτηση γινόταν χωρίς ραντεβού και ο καθένας πάλευε να εξασφαλίσει σειρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το τελευταίο δεκαπενθήμερο προσέρχονταν καθημερινά 120 έως 130 άτομα.
Ακόμη και τα Σάββατα, που κανονικά το γραφείο λειτουργεί μόνο για την παράδοση διαβατηρίων, γίνονταν και νέες εκδόσεις, ώστε να μειωθεί η αναμονή και να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.
Μεγάλο μέρος της ζήτησης φαίνεται να συνδέεται με την επιθυμία πολιτών να αποκτήσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου μπλε ταυτότητα, προτού αυτή πάψει να γίνεται δεκτή, αποφεύγοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί έλεγαν στους αστυνομικούς πως δεν είχαν κάποιο ταξίδι προγραμματισμένο· ήθελαν απλώς «να το έχουν, για κάθε ενδεχόμενο».
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