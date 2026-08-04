Drone κατέγραψε την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά στη Φωκίδα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωκίδα Φωτιά

Drone κατέγραψε την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά στη Φωκίδα

Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα

Drone κατέγραψε την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά στη Φωκίδα
Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά που έκαψε εκατοντάδες στρέμματα στη Φωκίδα αποτυπώνει drone.

Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα.

Οι εικόνες είναι απογοητευτικές καθώς από όπου πέρασε η φωτιά έχουν μείνει γκρίζες λωρίδες γης αν και υπάρχουν και εκτάσεις που παρέμειναν πράσινες γλιτώνοντας από το μένος της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες από Drone στην καταστροφική πυρκαγιά της Δωρίδας

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