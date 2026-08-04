Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Drone κατέγραψε την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά στη Φωκίδα
Drone κατέγραψε την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά στη Φωκίδα
Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα
Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά που έκαψε εκατοντάδες στρέμματα στη Φωκίδα αποτυπώνει drone.
Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα.
Οι εικόνες είναι απογοητευτικές καθώς από όπου πέρασε η φωτιά έχουν μείνει γκρίζες λωρίδες γης αν και υπάρχουν και εκτάσεις που παρέμειναν πράσινες γλιτώνοντας από το μένος της πυρκαγιάς.
Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα.
Οι εικόνες είναι απογοητευτικές καθώς από όπου πέρασε η φωτιά έχουν μείνει γκρίζες λωρίδες γης αν και υπάρχουν και εκτάσεις που παρέμειναν πράσινες γλιτώνοντας από το μένος της πυρκαγιάς.
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