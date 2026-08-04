Λέκκας: Η θερμοκρασιακή αναστροφή που περιορίζει την ορατότητα στις φωτιές και το επικίνδυνο φαινόμενο της «υπόγειας καύσης»
ΕΛΛΑΔΑ
Ευθύμιος Λέκκας Φωτιά Ατμόσφαιρα

Λέκκας: Η θερμοκρασιακή αναστροφή που περιορίζει την ορατότητα στις φωτιές και το επικίνδυνο φαινόμενο της «υπόγειας καύσης»

Όσον αφορά την αλλαγή των δεδομένων του καιρού στην κατώτερη ατμόσφαιρα ώστε να διαλυθεί το νέφος, ο Ευθύμιος Λέκκας είπε ότι αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τρίτη

Λέκκας: Η θερμοκρασιακή αναστροφή που περιορίζει την ορατότητα στις φωτιές και το επικίνδυνο φαινόμενο της «υπόγειας καύσης»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και τον κίνδυνο να εμφανιστεί ξανά το φαινόμενο της «υπόγειας καύσης» στη φωτιά στη δυτική Αττική όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε Πάρνηθα και Χίο, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Αρχικά εξήγησε ότι στην περιοχή της φωτιάς έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής που έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ένα εκτεταμένο νέφος καπνού και υδρατμών και έτσι να περιορίζεται η ορατότητα μην επιτρέποντας στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια.



Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλες πυρκαγιές του παρελθόντος, όπως εκείνες της Ηλείας το 2007, της Πάρνηθας και της Χίου. Όπως εξήγησε «η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επί ημέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κορμοί και το ριζικό σύστημα των δέντρων καίγονται υπογείως. Αυτή η καύση μπορεί να διαρκέσει επί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες» και άρα συντηρώντας υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν υπό ευνοϊκές συνθήκες να προκαλέσουν νέα ανάφλεξη.

Αυτός είναι ο λόγος, όπως σημείωσε ο κ. Λέκκας που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν μόλις ανακοπεί η προέλαση του μετώπου. «Όταν σβήνουμε μία πυρκαγιά και αυτή παύει να προελαύνει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αποχωρούν. Παραμένουν στην περιοχή επί ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επέκτασή της».

Όσον αφορά την αλλαγή των δεδομένων του καιρού στην κατώτερη ατμόσφαιρα ώστε να διαλυθεί το νέφος, ο Ευθύμιος Λέκκας είπε ότι αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τρίτη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης