Ζέστη, ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες
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Ζέστη, ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες

Ηλιοφάνεια στην Αττική - Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη - Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας της επόμενες ημέρες

Ζέστη, ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες
Η ζέστη, σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν και σήμερα, διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

☀Ζέστη και ισχυροί βοριάδες

Παράλληλα, η αστάθεια θα εξακολουθήσει να είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να παίρνει την ανηφόρα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

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Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη.

Οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας τοπικά μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Κυριακή διαμορφώνεται τάση για ακόμη πιο θερμές συνθήκες.

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