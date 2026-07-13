Προφυλακίστηκε η 42χρονη που βασάνιζε την 55χρονη στο Ηράκλειο: Της είχε κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και την κρατούσε φυλακισμένη σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Βασανιστήρια

Προφυλακίστηκε η 42χρονη που βασάνιζε την 55χρονη στο Ηράκλειο: Της είχε κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και την κρατούσε φυλακισμένη σε σπίτι

Στο κινητό της 42χρονης είχαν βρεθεί βρέθηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο από τους άγριους βασανισμούς

Προφυλακίστηκε η 42χρονη που βασάνιζε την 55χρονη στο Ηράκλειο: Της είχε κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και την κρατούσε φυλακισμένη σε σπίτι
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Προφυλακιστέα κρίθηκε σήμερα, Δευτέρα, μετά την απολογία της, η 42χρονη γυναίκα από την Ρουμανία που βασάνιζε με άγριο τρόπο μία 55χρονη επίσης αλλοδαπή σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Προφυλακίστηκε η 42χρονη που βασάνιζε την 55χρονη στο Ηράκλειο: Της είχε κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και την κρατούσε φυλακισμένη σε σπίτι
Φωτογραφία από την προσαγωγή στα δικαστήρια της 42χρονης


Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η γυναίκα υπέστη άγριο βασανισμό και ακραία σωματική κακοποίηση από την 42χρονη, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέγραφε τις πράξεις της με το κινητό της τηλέφωνο. 

Σκληρά βασανιστήρια χωρίς έλεος

Στο κινητό της 42χρονης είχαν βρεθεί βρέθηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο από τους άγριους βασανισμούς. Σε ένα από αυτά τα βίντεο εμφανιζόταν , σύμφωνα με τις πληροφορίες, να χτυπά την 55χρονη με ρόπαλο μέχρι εκείνη να αιμορραγήσει.



Σε άλλο βίντεο φαινόταν η γυναίκα δεμένη στο πάτωμα, εμφανώς ταλαιπωρημένη και εξαντλημένη από τα βασανιστήρια που είχε υποστεί με την 42χρονη να την πλησιάζει και να τη χτυπά με δύναμη, ενώ στη συνέχεια την αρπάζει από τα μαλλιά και της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά.

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Η ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ακραίας βίας και βασανισμών εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ οι εμπλεκόμενοι οδηγούνται τη Δευτέρα ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 55χρονη, χτυπώντας τη με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για τον ξυλοδαρμό της.



Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Παράλληλα, η 42χρονη φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να αποδράσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε και η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, παραχώρησε τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι πράξεις και αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.
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