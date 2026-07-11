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Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Ένταλμα σύλληψης Κρυπτονομίσματα

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα
Στα χέρια των Αρχών έπεσε το πρωί της 10ης Ιουλίου του 2026 στο αεροδρόμιο της Αθήνας ένας 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο. Ο άντρας συνελήφθη στην αίθουσα αναχωρήσεων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο 45χρονος συμμετείχε από το 2023 σε διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος δρούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), αναλαμβάνοντας να επικοινωνεί και να καθοδηγεί τα υποψήφια θύματα, καταφέρνοντας να αποκομίσει παράνομα πάνω από 160.000 ευρώ.


Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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