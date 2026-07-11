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Ενα ακόμα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τους Έλληνες οδηγούς υβριδικών και ηλεκτρικών
ΕΛΛΑΔΑ

Ενα ακόμα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τους Έλληνες οδηγούς υβριδικών και ηλεκτρικών

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση με όρους φόβου και καχυποψίας, επιβάλλοντας στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων έναν περιορισμό που προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Ενα ακόμα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τους Έλληνες οδηγούς υβριδικών και ηλεκτρικών
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ηλεκτροκίνηση. Δίνει επιδοτήσεις αγοράς, χρηματοδοτεί δημόσιους φορτιστές, προωθεί την πράσινη κινητικότητα και καλεί τους πολίτες να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες. Την ίδια στιγμή όμως, κάθε καλοκαίρι, οι ίδιοι αυτοί πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν από τους πιο παράδοξους περιορισμούς που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη: αν θέλουν να ταξιδέψουν με πλοίο, το ηλεκτρικό ή το plug-in υβριδικό αυτοκίνητό τους δεν επιτρέπεται να έχει φόρτιση πάνω από 40%.

Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο. Πού είναι τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτισμένο στο 100% αποτελεί πραγματικό κίνδυνο πάνω σε ένα επιβατηγό πλοίο;

Η απάντηση είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοια στοιχεία γιατί δεν υπάρχουν. Και αυτό, όταν η Ελλάδα επιτρέπει την ελεύθερη επιβίβαση στα πλοία αυτοκινήτων κακοσυντηρημένων, 20ετίας και πάνω, τα οποία βλέπουμε καθημερινά να αναφλέγονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες...



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