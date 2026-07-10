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Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός φορτηγού μετά την ανατροπή του οχήματος
ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα Τροχαίο

Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός φορτηγού μετά την ανατροπή του οχήματος

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός φορτηγού μετά την ανατροπή του οχήματος
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Θήβα-Νεοχωράκι, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το permissos, στο σημείο σήμανε συναγερμός, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού.
Tροχαίο

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