Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ για τα πέντε πρώτα, αναμένεται η αδειοδότηση για τα άλλα πέντε

Από το University of West London μέχρι τη Σορβόννη – Οι σχολές που θα λειτουργήσουν, η διαδικασία εισαγωγής και το δεύτερο κύμα αιτήσεων





Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΘΑΑΕ διαπιστώνει ότι πέντε πανεπιστήμια, που επανυπέβαλαν το φάκελο για δεύτερη φορά, πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, που προβλέπει ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, γίνεται γνωστό πως έχουν ζητηθεί από τα συγκεκριμένα Ιδρύματα ορισμένες διευκρινίσεις τυπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων.



Τα πέντε πανεπιστήμια της πρώτης φάσης Οι αιτήσεις που βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο αφορούν τα ακόλουθα ιδρύματα, τα οποία θα λειτουργήσουν μέσω συνεργασιών με ήδη εγκατεστημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα:



University of West London, σε συνεργασία με το BCA College.

London Metropolitan University, σε συνεργασία με το CITY Unity College.



Université Sorbonne Paris Nord, σε συνεργασία με το IDEF College.

University of Essex, σε συνεργασία με το Aegean College.



Κλείσιμο



Ακολουθεί δεύτερο κύμα αιτήσεων Παράλληλα, η ΕΘΑΑΕ επεξεργάζεται ήδη το δεύτερο πακέτο αιτήσεων, με τις σχετικές εισηγήσεις να αναμένονται εντός των επόμενων δέκα ημερών. Πρόκειται για πέντε ακόμη διεθνή πανεπιστήμια, των οποίων οι προτάσεις διευρύνουν σημαντικά το ακαδημαϊκό αποτύπωμα που σχεδιάζεται να αποκτήσει η χώρα. Συγκεκριμένα:



European University Cyprus



Το κυπριακό πανεπιστήμιο σχεδιάζει τη δημιουργία σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών, καθώς και Νομικής, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε τομείς υψηλής ζήτησης.



University of Sunderland



Σε συνεργασία με το DEI College Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με πρώτες σχολές τη Νομική, την Ψυχολογία και την Αγγλική Φιλολογία.



Roger Williams University (ΗΠΑ)



Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία αδειοδότησης 10 παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθώς οι γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τις πρώτες πέντε αιτήσεις έχουν ήδη παραδοθεί στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΘΑΑΕ διαπιστώνει ότι πέντε πανεπιστήμια, που επανυπέβαλαν το φάκελο για δεύτερη φορά, πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, που προβλέπει ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, γίνεται γνωστό πως έχουν ζητηθεί από τα συγκεκριμένα Ιδρύματα ορισμένες διευκρινίσεις τυπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων.Οι αιτήσεις που βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο αφορούν τα ακόλουθα ιδρύματα, τα οποία θα λειτουργήσουν μέσω συνεργασιών με ήδη εγκατεστημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα:University of West London, σε συνεργασία με το BCA College.London Metropolitan University, σε συνεργασία με το CITY Unity College.University of Derby, σε συνεργασία με το Mediterranean College.Université Sorbonne Paris Nord, σε συνεργασία με το IDEF College.University of Essex, σε συνεργασία με το Aegean College.Η διαδικασία προβλέπει ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την υποβολή των απαιτούμενων διευκρινίσεων, η υπουργός Παιδείας θα προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.Παράλληλα, η ΕΘΑΑΕ επεξεργάζεται ήδη το δεύτερο πακέτο αιτήσεων, με τις σχετικές εισηγήσεις να αναμένονται εντός των επόμενων δέκα ημερών. Πρόκειται για πέντε ακόμη διεθνή πανεπιστήμια, των οποίων οι προτάσεις διευρύνουν σημαντικά το ακαδημαϊκό αποτύπωμα που σχεδιάζεται να αποκτήσει η χώρα. Συγκεκριμένα:Το κυπριακό πανεπιστήμιο σχεδιάζει τη δημιουργία σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών, καθώς και Νομικής, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε τομείς υψηλής ζήτησης.Σε συνεργασία με το DEI College Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με πρώτες σχολές τη Νομική, την Ψυχολογία και την Αγγλική Φιλολογία.

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το American College of Greece – Deree, σχεδιάζει τη λειτουργία τριών σχολών στους τομείς της Διοίκησης και Οικονομίας, των Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και των Επιστημών και της Τεχνολογίας.



American Farm School



Η πρόταση αφορά τη δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών με επίκεντρο την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας έναν τομέα που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.



Georgetown University



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αίτηση του αμερικανικού Georgetown University, το οποίο σε συνεργασία με τη ΔΕΗ σχεδιάζει να ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive Master’s in Leadership, ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται η λειτουργία του διεπιστημονικού προγράμματος M.S. in Environment. Το Georgetown συγκαταλέγεται στα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, με τρεις σχολές του να βρίσκονται σταθερά μεταξύ των 20 καλύτερων διεθνώς στις αντίστοιχες κατατάξεις.



Πώς εισάγονται οι φοιτητές, ποιες σχολές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον Για τους Έλληνες υποψηφίους ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Ο νόμος προβλέπει ότι η πρόσβαση στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα γίνεται μόνο εφόσον ο υποψήφιος έχει καλύψει το απαιτούμενο όριο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να θέτει και επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής.



Το ενδιαφέρον της αγοράς αυξάνεται. Το γεγονός ότι μέσα σε λίγους μήνες κατατέθηκαν δύο διαδοχικά «κύματα» αιτήσεων δείχνει ότι μεγάλα πανεπιστήμια από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Κύπρο και τις ΗΠΑ εξετάζουν πλέον την Ελλάδα ως εκπαιδευτικό προορισμό.



Οι σχολές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Ιατρική, η Νομική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και οι Επιστήμες Υγείας, δηλαδή γνωστικά αντικείμενα με υψηλή ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σχετικά με τον έλεγχο της ΕΘΑΑΕ



Η διαδικασία αδειοδότησης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε το 2024 και προβλέπει αυστηρή αξιολόγηση τόσο των μητρικών πανεπιστημίων όσο και των συνεργαζόμενων φορέων στην Ελλάδα. Η ΕΘΑΑΕ εξετάζει, μεταξύ άλλων, την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία των ιδρυμάτων, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, τις υποδομές, τη στελέχωση με διδακτικό προσωπικό και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.



Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η αξιολόγηση είναι διπλή. Δεν εξετάζεται, δηλαδή, μόνο το ξένο πανεπιστήμιο, αλλά και το ελληνικό παράρτημα, οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό, η οικονομική βιωσιμότητα και στη συνέχεια κάθε πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται ξεχωριστά από την ΕΘΑΑΕ.



Δηλαδή η ιδρυματική άδεια δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλα τα προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόσθετο έλεγχο. Επίσης, η γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ δεν ισοδυναμεί με άδεια λειτουργίας. Αποτελεί το βασικό στάδιο της αξιολόγησης, όμως ακολουθεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, η υποβολή των πρόσθετων στοιχείων και στη συνέχεια η έκδοση της υπουργικής απόφασης.



Τέλος, επισημαίνεται, ότι το μητρικό πανεπιστήμιο διατηρεί την ακαδημαϊκή ευθύνη. Τα προγράμματα σπουδών, οι διαδικασίες επιλογής διδακτικού προσωπικού και η απονομή των τίτλων πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του ξένου ιδρύματος, το οποίο λογοδοτεί και για την ποιότητα των σπουδών.



Μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία ενός αυστηρά εποπτευόμενου πλαισίου λειτουργίας, το οποίο θα επιτρέψει την προσέλκυση διεθνών πανεπιστημίων, θα διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές για τους φοιτητές και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας παράλληλα προϋποθέσεις για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό και την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.