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Στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Λουτράκι
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι Σορός Λιμενικό Σώμα

Στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Λουτράκι

Το Λιμενικό Σώμα επιβεβαίωσε και επίσημα την ταυτότητα της σορού που είχε εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου

Στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Λουτράκι
Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που είχε εντοπιστεί τις απογευματινές ώρες της 12ης Ιουνίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε μέσω ταυτοποίησης βιολογικού υλικού, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 2 Ιουνίου 2026.

Οι αρμόδιες Αρχές είχαν διενεργήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα, ενώ η ταυτοποίηση έδωσε τέλος στην αγωνία των οικείων του. Οι συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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