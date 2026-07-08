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Στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Λουτράκι
Στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Λουτράκι
Το Λιμενικό Σώμα επιβεβαίωσε και επίσημα την ταυτότητα της σορού που είχε εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου
Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που είχε εντοπιστεί τις απογευματινές ώρες της 12ης Ιουνίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε μέσω ταυτοποίησης βιολογικού υλικού, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 2 Ιουνίου 2026.
Οι αρμόδιες Αρχές είχαν διενεργήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα, ενώ η ταυτοποίηση έδωσε τέλος στην αγωνία των οικείων του. Οι συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε μέσω ταυτοποίησης βιολογικού υλικού, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 2 Ιουνίου 2026.
Οι αρμόδιες Αρχές είχαν διενεργήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα, ενώ η ταυτοποίηση έδωσε τέλος στην αγωνία των οικείων του. Οι συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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