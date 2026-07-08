Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ιωάννινα

Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο, δείτε φωτογραφίες

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε

Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο, δείτε φωτογραφίες
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει πάνω στο άλλο.

Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο, δείτε φωτογραφίες


Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε. Οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από τα οχήματα, ενώ το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο, δείτε φωτογραφίες


Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

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Πηγή: epirus-tv-news
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