Τα μελτέμια φρενάρουν τον καύσωνα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από το Σάββατο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Τα μελτέμια φρενάρουν τον καύσωνα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από το Σάββατο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Τα μελτέμια φρενάρουν τον καύσωνα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από το Σάββατο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μέχρι τα μέσα του μήνα η χώρα μας θα παραμείνει μακριά από τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται στη δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

☀️Ανεβαίνει η θερμοκρασία από το Σάββατο

Η ζέστη θα ενταθεί προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα, καθώς τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανασταλτικά.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 με 34 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

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Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί στα ανατολικά και τα βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί, ενώ από το Σάββατο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Την Κυριακή ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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