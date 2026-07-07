Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Foodball Party Deals: Το efood στρώνει τραπέζι για μπάλα στο σπίτι με εκπτώσεις από -35%
Foodball Party Deals: Το efood στρώνει τραπέζι για μπάλα στο σπίτι με εκπτώσεις από -35%
Προετοιμάσου για τον επόμενο αγώνα με τον πιο νόστιμο και οικονομικό τρόπο
Sponsored Content
Κακά τα ψέματα, οι καλύτερες ποδοσφαιρικές βραδιές δεν γίνονται στις κερκίδες, αλλά στον καναπέ του σπιτιού σου με την παρέα, φωνές, χαμένα πέναλτι και, φυσικά, το σωστό φαγητό. Επειδή όμως κανείς δεν θέλει να χάσει χρόνο πάνω από την κουζίνα ή να μείνει νηστικός στο pre-game, το efood αναλαμβάνει να οργανώσει το μενού με τα Foodball Party Deals.
Η ιδέα είναι απλή αφού με τα Foodball Party Deals το efood φέρνει ειδικά διαμορφωμένα combos και μενού με εκπτώσεις που ξεκινούν από -35%. Μπαίνοντας στην εφαρμογή, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις το σχετικό φίλτρο και να διαλέξεις τι τραβάει η όρεξη της δικής σου «κερκίδας».
Είτε ψηφίζετε κλασική, ζουμερή πίτσα και burgers, είτε είστε παραδοσιακοί τύποι που θέλουν σουβλάκια και finger food για τη μέση, οι επιλογές καλύπτουν κάθε γούστο. Το καλύτερο είναι ότι όλα έρχονται στην πόρτα σου γρήγορα, ώστε να μην χάσεις ούτε δευτερόλεπτο από το ματς.
Μάζεψε λοιπόν την παρέα, βρες τις καλές θέσεις στον καναπέ, άνοιξε το efood και προετοιμάσου για τον επόμενο αγώνα με τον πιο νόστιμο και οικονομικό τρόπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα