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Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα Καμένα Βούρλα
Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα Καμένα Βούρλα
Σωτήρια επέμβαση λουόμενων και εργαζομένων
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 στα Καμένα Βούρλα, όταν μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση λουόμενων και ανθρώπων από τα γύρω καταστήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, δύο εργαζόμενοι καταστήματος βούτηξαν άμεσα στο νερό και κατάφεραν να ανασύρουν την ηλικιωμένη στην ακτή. Η γυναίκα είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και είχαν θετική έκβαση, καθώς η 87χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της πριν από τη διακομιδή της.
Η ηλικιωμένη, η οποία είναι κάτοικος Λαμίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, ενώ λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αξιολογήθηκε η περαιτέρω μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, δύο εργαζόμενοι καταστήματος βούτηξαν άμεσα στο νερό και κατάφεραν να ανασύρουν την ηλικιωμένη στην ακτή. Η γυναίκα είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και είχαν θετική έκβαση, καθώς η 87χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της πριν από τη διακομιδή της.
Η ηλικιωμένη, η οποία είναι κάτοικος Λαμίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, ενώ λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αξιολογήθηκε η περαιτέρω μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.
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