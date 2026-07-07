Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα Καμένα Βούρλα
ΕΛΛΑΔΑ
Καμένα Βούρλα Πνιγμός

Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα Καμένα Βούρλα

Σωτήρια επέμβαση λουόμενων και εργαζομένων

Υπάλληλοι καταστήματος έσωσαν γυναίκα από πνιγμό στα Καμένα Βούρλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 στα Καμένα Βούρλα, όταν μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση λουόμενων και ανθρώπων από τα γύρω καταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, δύο εργαζόμενοι καταστήματος βούτηξαν άμεσα στο νερό και κατάφεραν να ανασύρουν την ηλικιωμένη στην ακτή. Η γυναίκα είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και είχαν θετική έκβαση, καθώς η 87χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της πριν από τη διακομιδή της.

Η ηλικιωμένη, η οποία είναι κάτοικος Λαμίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, ενώ λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αξιολογήθηκε η περαιτέρω μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης