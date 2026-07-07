Στήριξη σε Εμπαπε και από τον ΟΗΕ για το ρατσιστικό παραλήρημα από την Παραγουανή γερουσιάστρια: «Πέτυχες ακόμα ένα γκολ» του έγραψε ο Μακρόν
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Στήριξη σε Εμπαπε και από τον ΟΗΕ για το ρατσιστικό παραλήρημα από την Παραγουανή γερουσιάστρια: «Πέτυχες ακόμα ένα γκολ» του έγραψε ο Μακρόν

Όλοι δίπλα στον σούπερ σταρ της Γαλλίας μετά την λεκτική επίθεση που δέχθηκε με φοβερούς χαρακτηρισμούς από την Σελέστε Αμαρίγια

Στήριξη σε Εμπαπε και από τον ΟΗΕ για το ρατσιστικό παραλήρημα από την Παραγουανή γερουσιάστρια: «Πέτυχες ακόμα ένα γκολ» του έγραψε ο Μακρόν
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Όλος ο πλανήτης δίπλα στον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ έπεσε θύμα, όπως είναι γνωστό, πρωτοφανούς ρατσιστικής επίθεσης από την Γερουσιάστρια της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια. 

Μετά το τέλος του αγώνα της Γαλλίας για το Μουντιάλ. 

Όσο περνούν οι ώρες, όλο και περισσότεροι τάσσονται υπέρ του Εμπαπέ.   

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και εκπρόσωπος του ΟΗΕ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο θέμα:  «Τα ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια που έκανε εναντίον του Γάλλου ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ η Παραγουανή γερουσιάστρια Σελέστε Αμαρίγια είναι απεχθή.

Τα ρατσιστικά περιστατικά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο φαινόμενο που επηρεάζει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα».

Με ανάρτησή του στο X, τοποθετήθηκε για το ζήτημα ακόμα και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν: «Ο Εμπαπέ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό.

Έχει όλη μου η στήριξη. Όταν τα λόγια μολύνουν, οι αξίες μας απαντούν: αξιοπρέπεια, σεβασμός και αδελφοσύνη». 


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