Συνελήφθη 66χρονος στη Ρόδο που είχε φυτεία με 39 δενδρύλλια κάνναβης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Δενδρύλια κάνναβης Διακίνηση ναρκωτικών Σύλληψη Φυτεία

Συνελήφθη 66χρονος στη Ρόδο που είχε φυτεία με 39 δενδρύλλια κάνναβης, δείτε βίντεο

Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 624 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη 66χρονος στη Ρόδο που είχε φυτεία με 39 δενδρύλλια κάνναβης, δείτε βίντεο
Στη σύλληψη ενός 66χρονου για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Τρίτης (7/7) η Αστυνομία στη Ρόδο.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε τον 66χρονο επ’ αυτόφωρο σε δύσβατη δασική περιοχή, όπου είχε αναπτύξει φυτεία κάνναβης.



Μετά από αυτοψία του χώρου και την έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- 624 γραμμάρια κάνναβης
- 39 δενδρύλλια κάνναβης
- Πλήθος σπόρων κάνναβης
Κλείσιμο
- Καλλιεργητικός εξοπλισμός

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.

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