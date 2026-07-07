Δεντρογαλιά 2 μέτρων εντοπίστηκε μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Φίδι

Δεντρογαλιά 2 μέτρων εντοπίστηκε μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο, δείτε βίντεο

Το φίδι εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στον εκθεσιακό χώρο επιχείρησης στην οδό Αθηνών και χρειάστηκε η επέμβαση μέλους της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων για να πιαστεί και να απελευθερωθεί στο φυσικό του περιβάλλον

Δεντρογαλιά 2 μέτρων εντοπίστηκε μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο, δείτε βίντεο
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Φίδι μήκους 2 μέτρων είχε κρυφτεί μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο και προκάλεσε φόβο στο προσωπικό που αντιλήφθηκε το ερπετό. Συγκεκριμένα, μια δεντρογαλιά εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (07/07) σε επιχείρηση της οδού Αθηνών, στον Βόλο.

Το φίδι είχε κρυφτεί στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης και όταν έγινε αντιληπτό από το προσωπικό, κλήθηκε και μετέβη στην επιχείρηση ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, ο οποίος κατάφερε να το πιάσει, παρά το μεγάλο μήκος του φιδιού και τις προσπάθειες που έκανε να του επιτεθεί, όπως αναμεταδίδει το gegonota.news

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. 

Δείτε βίντεο: 








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