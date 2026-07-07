Δεντρογαλιά 2 μέτρων εντοπίστηκε μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο, δείτε βίντεο

Το φίδι εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στον εκθεσιακό χώρο επιχείρησης στην οδό Αθηνών και χρειάστηκε η επέμβαση μέλους της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων για να πιαστεί και να απελευθερωθεί στο φυσικό του περιβάλλον