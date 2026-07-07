Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Αγία Παρασκευή Καταδίωξη Ναρκωτικά Κάνναβη

Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης

Δείτε φωτογραφίες από τα  49 πακέτα με ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα

Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Αγρια καταδίωξη εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες, το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. 

Λίγο αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο ένας από τους δύο επιβαίνοντας. Στο εσωτερικού του αυτοκινήτου βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης. 

Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή με Mini Cooper που κουβαλούσε πάνω από 61 κιλά κάνναβης
9 ΣΧΟΛΙΑ

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