Νεκρή 23χρονη Βουλγάρα στη Θεσσαλονίκη
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Νεκρή 23χρονη Βουλγάρα στη Θεσσαλονίκη

Την νεαρή αναζητούσαν οι γονείς της

Νεκρή 23χρονη Βουλγάρα στη Θεσσαλονίκη
Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Την νεαρή αναζητούσαν οι γονείς της. Από την μακροσκοπική εξέταση της σορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της νεαρής.

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