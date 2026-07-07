Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Ζούμπερι
ΕΛΛΑΔΑ
Ζούμπερι Νεκρός Θάνατος Παραλία Νοσοκομείο

Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Ζούμπερι

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια

Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Ζούμπερι
Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι το πρωί της Τρίτης (7/7).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

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