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Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Ζούμπερι
Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Ζούμπερι
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια
Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι το πρωί της Τρίτης (7/7).
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
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