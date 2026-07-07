Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, στη δικογραφία τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Οι νέοι συνήγοροι του Παύλου Κουζή δήλωσαν ότι δεν θα ζητήσουν αναβολή της διαδικασίας, ενώ σημειώθηκε μικρή ένταση μεταξύ της προέδρου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Λάρισας, η 18η συνεδρίαση της κύριας



Στην έναρξη της διαδικασίας, οι τρεις νέοι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου Παύλου Κουζή διαβεβαίωσαν το δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να ζητήσουν καθυστέρηση της διαδικασίας, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης έως και τα τέλη Ιουλίου.







«Πήραμε τη δικογραφία και κάνουμε τη δουλειά μας», ανέφερε η συνήγορος Αλέκα Κωνσταντινίδου, ενώ ο Λουκάς Αποστολίδης υπογράμμισε ότι «θέλουμε να έχουμε λόγο στη διαδικασία. Μας απεστάλη η δικογραφία, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, δεν ζητάμε προθεσμία».







Από την πλευρά του, ο Παύλος Κουζής δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν επιθυμεί να δημιουργήσει εμπόδια στην εξέλιξη της δίκης. «Δεν θέλω να αποτελέσω πρόσκομμα για τη διαδικασία της δίκης», είπε χαρακτηριστικά.



Κλείσιμο Προστέθηκαν στη δικογραφία τα βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι στη δικογραφία ενσωματώθηκαν τα βίντεο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Ραψάνη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά βίντεο προς προσθήκη.



Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε μικρή ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η πρόεδρος επιχείρησε να της δώσει τον λόγο σε στιγμή που η συνήγορος δεν βρισκόταν στην αίθουσα.



Νωρίτερα, συνεργάτιδα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε υποστεί αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε το περιστατικό να μην αποτελέσει αντικείμενο «σπέκουλας» σε βάρος της και παραχώρησε τη σειρά της στη συνήγορο Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της συναδέλφου της. Αρχικά η πρόεδρος αντέδρασε, ωστόσο στη συνέχεια η ένταση εκτονώθηκε και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.



Κατά την τοποθέτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε το θέμα της δίκης για τα χαμένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στα δικαστήρια, μαζί με τη Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, διαπίστωσαν πως δεν έχει ακόμη συνταχθεί η εισαγγελική πρόταση ώστε να προσδιοριστεί εκ νέου η συγκεκριμένη δίκη, η οποία είχε διακοπεί στις 2 Απριλίου και στη συνέχεια ακυρωθεί.



Με την τοποθέτηση των συνηγόρων επί της πρότασης της εισαγγελέως για τα αιτήματα που υπέβαλε η πλευρά προς υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίστηκε σήμερα, στο Γαιόπολις της, η 18η συνεδρίαση της κύριας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών Στην έναρξη της διαδικασίας, οι τρεις νέοι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου Παύλου Κουζή διαβεβαίωσαν το δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να ζητήσουν καθυστέρηση της διαδικασίας, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης έως και τα τέλη Ιουλίου.«Πήραμε τη δικογραφία και κάνουμε τη δουλειά μας», ανέφερε η συνήγορος Αλέκα Κωνσταντινίδου, ενώ ο Λουκάς Αποστολίδης υπογράμμισε ότι «θέλουμε να έχουμε λόγο στη διαδικασία. Μας απεστάλη η δικογραφία, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, δεν ζητάμε προθεσμία».Από την πλευρά του, ο Παύλος Κουζής δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν επιθυμεί να δημιουργήσει εμπόδια στην εξέλιξη της δίκης. «Δεν θέλω να αποτελέσω πρόσκομμα για τη διαδικασία της δίκης», είπε χαρακτηριστικά.Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι στη δικογραφία ενσωματώθηκαν τα βίντεο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Ραψάνη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά βίντεο προς προσθήκη.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε μικρή ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η πρόεδρος επιχείρησε να της δώσει τον λόγο σε στιγμή που η συνήγορος δεν βρισκόταν στην αίθουσα.Νωρίτερα, συνεργάτιδα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε υποστεί αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε το περιστατικό να μην αποτελέσει αντικείμενο «σπέκουλας» σε βάρος της και παραχώρησε τη σειρά της στη συνήγορο Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της συναδέλφου της. Αρχικά η πρόεδρος αντέδρασε, ωστόσο στη συνέχεια η ένταση εκτονώθηκε και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.Κατά την τοποθέτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε το θέμα της δίκης για τα χαμένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στα δικαστήρια, μαζί με τη Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, διαπίστωσαν πως δεν έχει ακόμη συνταχθεί η εισαγγελική πρόταση ώστε να προσδιοριστεί εκ νέου η συγκεκριμένη δίκη, η οποία είχε διακοπεί στις 2 Απριλίου και στη συνέχεια ακυρωθεί.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «υπάρχει μια παράλληλη παραδιαδικασία παρεμπόδισης όλων των δικών», σημειώνοντας πως η χθεσινή διακοπή της διαδικασίας για περίπου μία ώρα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εφόσον οι σχετικές ενέργειες είχαν γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα.



Η πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι οι αναφορές αυτές αφορούν διαφορετική δίκη, καλώντας την να τοποθετηθεί επί της πρότασης της εισαγγελέως για τη συγκεκριμένη διαδικασία. «Μιλάτε για μια άλλη δίκη και σας περιμένουμε να τοποθετηθείτε για αυτή τη δίκη επί της πρότασης. Το δικαστήριο σας αντιμετωπίζει με ευγένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε νέα ένταση, όταν εμφανίστηκε στην αίθουσα η Κωνσταντίνα Λουδάκη, τέταρτη εκπρόσωπος και συνήγορος του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου της επισήμανε ότι δεν θα τοποθετηθεί, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι «δεν παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο» και ότι «δεν υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου». Η πρόεδρος απάντησε πως «δεν έδωσα την άδεια σε κανέναν», με την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά: «Μα μας είπε το όνομά της». Μετά το επεισόδιο, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση έως τις 11:45, αναμένοντας την άφιξη του δικηγόρου Γιώργου Ηλιόπουλου.



Στη σημερινή συνεδρίαση δίνουν το «παρών» τέσσερις από τους 36 κατηγορούμενους της κύριας δίκης, οι Πατέρας Σπυρίδων, Παύλος Κουζής, Απόστολος Τσακίρης και Δημήτρης Νικολάου.