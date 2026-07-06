Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία - Σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν πιστά τις απαγορεύσεις και να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία φωτιάς