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Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο με την άφιξη των πρώτων Blues Intercity
Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο με την άφιξη των πρώτων Blues Intercity
Οι δύο υβριδικοί συρμοί της Hellenic Train αποτελούν μέρος της συμφωνίας Ελλάδας – Ferrovie dello Stato για την ανανέωση του στόλου
Η άφιξη των πρώτων νέων επιβατικών τρένων στην Ελλάδα έπειτα από δύο δεκαετίες σηματοδοτεί την έναρξη της ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου της χώρας. Ο πρώτος από τους δύο νέους συρμούς Blues Intercity έφτασε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού διαδρόμου, διασχίζοντας τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να μεταφερθεί εντός του Ιουλίου.
Οι δύο συρμοί Blues IC είναι υβριδικοί τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU), κατασκευάζονται από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον όμιλο Ferrovie dello Stato, μητρική εταιρεία της Hellenic Train. Αποτελούνται από τέσσερα μονώροφα βαγόνια και έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες.
Οι συρμοί αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, θα ενταχθούν στον στόλο της Hellenic Train, με στόχο την ενίσχυση των δρομολογίων στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της άνεσης των μετακινήσεων.
Η προμήθεια των δύο Blues Intercity αποτελεί το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, στο οποίο καταγράφηκε η πρόθεση της ιταλικής πλευράς να προχωρήσει, με δική της χρηματοδότηση, σε επενδύσεις για την ανανέωση του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου. Παράλληλα, ο όμιλος FS προγραμματίζει την προμήθεια 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία σε μεταγενέστερο στάδιο.
Με αφορμή την άφιξη των νέων τρένων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι πρόκειται για την έναρξη μιας νέας περιόδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου μετά από δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου σιδηροδρόμου προς όφελος των επιβατών και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Οι δύο συρμοί Blues IC είναι υβριδικοί τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU), κατασκευάζονται από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον όμιλο Ferrovie dello Stato, μητρική εταιρεία της Hellenic Train. Αποτελούνται από τέσσερα μονώροφα βαγόνια και έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες.
Οι συρμοί αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, θα ενταχθούν στον στόλο της Hellenic Train, με στόχο την ενίσχυση των δρομολογίων στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της άνεσης των μετακινήσεων.
Η προμήθεια των δύο Blues Intercity αποτελεί το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, στο οποίο καταγράφηκε η πρόθεση της ιταλικής πλευράς να προχωρήσει, με δική της χρηματοδότηση, σε επενδύσεις για την ανανέωση του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου. Παράλληλα, ο όμιλος FS προγραμματίζει την προμήθεια 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία σε μεταγενέστερο στάδιο.
Με αφορμή την άφιξη των νέων τρένων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι πρόκειται για την έναρξη μιας νέας περιόδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου μετά από δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου σιδηροδρόμου προς όφελος των επιβατών και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
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