Αέρας Μπουένος Άιρες στο κέντρο της Αθήνας: Μια βραδιά γεμάτη τανγκό και πάθος, απέραντη «μιλόνγκα» τα Προπύλαια
ΕΛΛΑΔΑ
Χορός Αργεντινή Προπύλαια Μπουένος Άιρες

Αέρας Μπουένος Άιρες στο κέντρο της Αθήνας: Μια βραδιά γεμάτη τανγκό και πάθος, απέραντη «μιλόνγκα» τα Προπύλαια

Στον χώρο βρέθηκαν ζευγάρια κάθε ηλικίας, αλλά και άνθρωποι που έφτασαν μόνοι τους και έγιναν αμέσως ένα με το πλήθος

Αέρας Μπουένος Άιρες στο κέντρο της Αθήνας: Μια βραδιά γεμάτη τανγκό και πάθος, απέραντη «μιλόνγκα» τα Προπύλαια
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Μια ξεχωριστή βραδιά, πλημμυρισμένη από αργεντίνικο πάθος και ρυθμό, έζησαν όσοι βρέθηκαν στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών το βράδυ της Παρασκευής (3/7).

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων του Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», η πλατεία μπροστά από το κεντρικό κτίριο του ΕΚΠΑ μαγνήτισε κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, οι οποίοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού.

Μια μεγάλη «μιλόνγκα»

Τα Προπύλαια μετατράπηκαν σε μια απέραντη, υπαίθρια μιλόνγκα (milonga) -έτσι λέγονται οι μαζικές συναντήσεις των εραστών του αργεντίνικου τανγκό- «ταξιδεύοντας» τους παρευρισκόμενους μέχρι τις γειτονιές του Μπουένος Άιρες.

Στον χώρο βρέθηκαν ζευγάρια κάθε ηλικίας, αλλά και άνθρωποι που έφτασαν μόνοι τους και έγιναν αμέσως ένα με το πλήθος. Στα Προπύλαια χωρούσαν όλοι: Πολύπειροι χορευτές με αέρινες κινήσεις, αλλά και ενθουσιώδεις αρχάριοι, αποδεικνύοντας ότι το τανγκό δεν θέλει μόνο τεχνική, αλλά πρωτίστως ψυχή.


Ζωντανή μουσική και αποθέωση στο φινάλε

Η εκδήλωση «Tango en la Ciudad» ξεκίνησε με ένα εισαγωγικό μάθημα για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν τα βήματά τους, ενώ ακολούθησαν καθηλωτικά performances από επαγγελματίες χορευτές. Τον ρυθμό έδινε ζωντανά η ορχήστρα Con Estilo Tango, η οποία «μάγεψε» την ατμόσφαιρα με τις μελωδίες της.

Η ενέργεια μάλιστα ήταν τόσο έντονη που, όταν η μπάντα ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της, το κοινό αρνιόταν να σταματήσει, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και φωνάζοντας ρυθμικά «κι άλλο, κι άλλο» για ένα τελευταίο ανκόρ.

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Η μαγική αυτή βραδιά αποτελεί μέρος της μεγάλης γιορτής που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, με το πρόγραμμα να επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Με ελεύθερη είσοδο για όλους, το φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» θα συνεχιστεί έως τις 20 Ιουλίου, μετατρέποντας συνολικά 50 σημεία και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες σε μια ανοιχτή σκηνή τέχνης και πολιτισμού.
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