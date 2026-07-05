Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Εληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο έξω από την αμερικανική πρεσβεία
Εληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο έξω από την αμερικανική πρεσβεία
Σταδιακά θα ανοίξουν οι δρόμοι που είχαν κλείσει από τις Αρχές
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας λόγω υπόπτου αντικειμένου έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Λίγο νωρίτερα διενεργήθηκε έλεγχος από ΤΕΕΜ σε βαλίτσα που βρισκόταν έξω από την αμερικανική πρεσβεία. Λόγω αυτού είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας.
Μερική ώρα αργότερα, από τον έλεγχο φάνηκε πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και σταδιακά οι δρόμοι επιστρέφουν στην ομαλότητα.
Λίγο νωρίτερα διενεργήθηκε έλεγχος από ΤΕΕΜ σε βαλίτσα που βρισκόταν έξω από την αμερικανική πρεσβεία. Λόγω αυτού είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας.
Μερική ώρα αργότερα, από τον έλεγχο φάνηκε πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και σταδιακά οι δρόμοι επιστρέφουν στην ομαλότητα.
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