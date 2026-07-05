Εληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο έξω από την αμερικανική πρεσβεία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας λόγω υπόπτου αντικειμένου έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.Λίγο νωρίτερα διενεργήθηκε έλεγχος από ΤΕΕΜ σε βαλίτσα που βρισκόταν έξω από την αμερικανική πρεσβεία. Λόγω αυτού είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας.Μερική ώρα αργότερα, από τον έλεγχο φάνηκε πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και σταδιακά οι δρόμοι επιστρέφουν στην ομαλότητα.