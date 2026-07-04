Kρατικό Νίκαιας: Είκοσι τέσσερα χρόνια προσφοράς από το ειδικό οδοντιατρείο ΑμεΑ, αλλάζει ζωές και χαρίζει το δικαίωμα στο χαμόγελο

100 επεμβάσεις τον χρόνο - ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται, η πλειονότητα των περιστατικών είναι επείγοντα

Και Ιατρείο παρακολούθησης ασθενών ΑμεΑ

Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι εγώ πρέπει να πω ευχαριστώ

Για εμάς δεν είναι απλώς μια νοσοκομειακή μονάδα. Είναι μια ιστορία που γράφεται εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια. Κάθε οικογένεια που περνάει την πόρτα μας προσθέτει το δικό της κεφάλαιο. Είναι μια ζωντανή ιστορία που διαμορφώνεται καθημερινά από ανθρώπους που μας διδάσκουν τι σημαίνει πραγματική αγάπη, δηλώνει για το ειδικό οδοντιατρείο ΑμεΑ του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου και επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Οδοντοθεραπείας ΑμεΑ υπό Γενική Αναισθησία,Σε συνέντευξη της στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» μιλά για το έργο που επιτελείται σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη μονάδα, τις ανάγκες των ασθενών και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Η Χειρουργική Μονάδα Οδοντοθεραπείας Ατόμων με Αναπηρία υπό Γενική Αναισθησία δημιουργήθηκε το 2002 για να εξυπηρετήσει παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. Ασθενείς δηλαδή για τους οποίους η οδοντιατρική θεραπεία υπό γενική αναισθησία δεν αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή, αλλά τη μοναδική δυνατότητα πρόσβασης σε ασφαλή και ολοκληρωμένη οδοντιατρική φροντίδα, αναφέρει η κ. Τριφύλλη, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «εξυπηρετούνται ασθενείς με κάθε μορφή αναπηρίας, ή αναπτυξιακής διαταραχής που δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη την οδοντιατρική θεραπεία σε ένα συμβατικό οδοντιατρείο. Ανάμεσά τους βρίσκονται άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, σπάνια γενετικά σύνδρομα, πολλαπλές αναπηρίες, νευρολογικά, ψυχιατρικά κι άλλα χρόνια νοσήματα. Παράλληλα, εξυπηρετεί και ασθενείς με σοβαρή οδοντιατρική φοβία, ή αδυναμία συνεργασίας».Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος, γίνονται περίπου τρία χειρουργεία κάθε Παρασκευή και έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 100 επεμβάσεις, υπό γενική αναισθησία. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς η ζήτηση είναι πολύ αυξημένη και οι ανάγκες των οικογενειών ξεπερνούν τις διαθέσιμες χειρουργικές λίστες, αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές λίστες αναμονής. «Σήμερα αναμένουν δεκάδες ασθενείς από όλη την Ελλάδα και η αναμονή μπορεί να φτάσει αρκετούς μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού και τη διαθεσιμότητα χειρουργικών λιστών. Και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης των δημόσιων υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία. Δεχόμαστε παραπομπές από όλη τη χώρα. Έρχονται ασθενείς από την Αττική αλλά και από νησιά όπως η Χίος, η Κως, η Κέρκυρα, η Νάξος και από πολλές άλλες περιοχές, καθώς και από ιδρύματα, δομές φιλοξενίας και φορείς παιδικής προστασίας».Ποιες είναι οι πιο συχνές οδοντιατρικές παθήσεις που αντιμετωπίζετε, προκύπτει εύλογα το ερώτημα: «Η εκτεταμένη τερηδόνα, οι οδοντικές λοιμώξεις, τα αποστήματα, η περιοδοντική νόσος, τα κατάγματα δοντιών, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων, ή ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι ασθενείς με αναπηρία φτάνουν στη μονάδα μας όταν τα προβλήματα είναι ήδη προχωρημένα, με έντονο πόνο και εκτεταμένες φλεγμονές, καταστάσεις που πολλές φορές αποτελούν πραγματικά επείγοντα περιστατικά». Η μεγαλύτερη πρόκληση στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία είναι ότι πολλοί ασθενείς αδυνατούν να συνεργαστούν, όχι από επιλογή, αλλά λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αναπηρίας τους, λέει η κ. Τριφύλλη, εξηγώντας ότι «αυτό σημαίνει πως κάθε περιστατικό απαιτεί περισσότερο χρόνο, υπομονή και εξατομικευμένη προσέγγιση. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν σοβαρά νοσήματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων, ώστε η οδοντιατρική θεραπεία να πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια».Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ή οι φροντιστές πριν φέρουν ένα άτομο με αναπηρία για εξέταση, είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται στην επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Οδοντοθεραπείας ΑμεΑ υπό Γενική Αναισθησία. «Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι φροντιστές είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Από τη στιγμή που θα απευθυνθούν στη μονάδα μας, πλαισιώνονται από μια εξειδικευμένη νοσηλευτική και ιατρική ομάδα, η οποία τους συνοδεύει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από τον προεγχειρητικό έλεγχο και την εισαγωγή έως τη θεραπεία, την ανάνηψη και την επιστροφή στο σπίτι. Στόχος μας είναι η οδοντιατρική θεραπεία να πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια».Είναι άραγε πιο σημαντική η πρόληψη και η σωστή στοματική υγιεινή στα άτομα με αναπηρία; Κατηγορηματικά ναι, απαντά η κ. Τριφύλλη. «Ένας τακτικός προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη αντιμετώπιση μικρών προβλημάτων, μπορούν να προλάβουν σοβαρές λοιμώξεις. Γι' αυτό το σκοπό λειτουργεί καθημερινά στο τμήμα μας και Ιατρείο παρακολούθησης ασθενών ΑμεΑ και ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Μέσα από την εμπειρία μας, γνωρίζουμε ότι η τερηδόνα στα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς μια οδοντιατρική νόσος. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή, τον ύπνο, τη συμπεριφορά, την επικοινωνία και τελικά, ολόκληρη την ποιότητα ζωής του ίδιου του ατόμου, αλλά και της οικογένειάς του».Προτεραιότητά μας είναι η αύξηση των χειρουργικών ημερών, ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής, και η βελτίωση των χωροταξικών υποδομών και του εξοπλισμού του τμήματος, δηλώνει σε άλλο σημείο της συνέντευξης της, η επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Οδοντοθεραπείας ΑμεΑ υπό Γενική Αναισθησία και προσθέτει: «Είμαστε εκεί καθημερινά για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όσους τις χρειάζονται, μέσω του εξωτερικού ιατρείου παρακολούθησης ατόμων με αναπηρία, αλλά και μέσω της Χειρουργικής Μονάδας Οδοντοθεραπείας και της εφημεριακής λειτουργίας του νοσοκομείου για τα επείγοντα περιστατικά».Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στις οικογένειες, στις οποίες προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, είναι το τελευταίο ερώτημα που τίθεται στη Γεωργία Τριφύλλη:«Συνήθως, όταν τελειώνει η θεραπεία, οι γονείς μάς λένε ευχαριστώ. Και αυτή είναι μια μεγάλη ηθική ανταμοιβή. Όμως, υπάρχουν πολλές στιγμές που αισθάνομαι ότι πρέπει εγώ να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γιατί κάθε μέρα βλέπω μπροστά μου το πιο ζωντανό παράδειγμα πραγματικής αγάπης. Βλέπω γονείς που δεν εγκαταλείπουν ποτέ, που παλεύουν αθόρυβα, που κουβαλούν μια δύναμη απίστευτη. Και πολλές φορές, σκέφτομαι ότι ίσως είναι αυτή η αγάπη, μιας μητέρας και ενός πατέρα, που κάνει τελικά τη γη να συνεχίζει να γυρίζει».