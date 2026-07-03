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ΕΛΑΣ: 151 συλλήψεις και 191 δικογραφίες για εμπρηστικές επιθέσεις στην Αττική την τριετία 2024-2026
ΕΛΑΣ: 151 συλλήψεις και 191 δικογραφίες για εμπρηστικές επιθέσεις στην Αττική την τριετία 2024-2026
Συστηματική έρευνα, στοχευμένες επιχειρήσεις και πλήρης αξιοποίηση στοιχείων οδηγούν στην εξιχνίαση εμπρηστικών επιθέσεων στην Αττική
Συστηματική δράση κατά των εμπρηστικών επιθέσεων και των συναφών αξιόποινων πράξεων αναπτύσσει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία την τριετία 2024-2026 έχει σχηματίσει 191 δικογραφίες και έχει προχωρήσει σε 151 συλλήψεις μόνο στην Αττική, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.
Ειδικότερα, σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες βασίζονται τόσο στην αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από κάθε νέα υπόθεση όσο και στη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξιχνίαση των υποθέσεων.
Όπως επισημαίνεται, κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού.
Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων και λοιπών συναφών αξιόποινων πράξεων, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία κάθε νέας υπόθεσης όσο και τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.
Η αποτελεσματικότητα της δράσης των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν -78- δικογραφίες το 2024, -72- το 2025 και ήδη -41- κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.
Κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού.
Φωτογραφία αρχείου
Ειδικότερα, σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες βασίζονται τόσο στην αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από κάθε νέα υπόθεση όσο και στη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξιχνίαση των υποθέσεων.
Όπως επισημαίνεται, κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού.
Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων και λοιπών συναφών αξιόποινων πράξεων, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία κάθε νέας υπόθεσης όσο και τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.
H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Η αποτελεσματικότητα της δράσης των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν -78- δικογραφίες το 2024, -72- το 2025 και ήδη -41- κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.
Κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού.
Φωτογραφία αρχείου
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