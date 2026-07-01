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Καταδίωξη διακινητή στη Σάμο και τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε ένα 24ωρο
Καταδίωξη διακινητή στη Σάμο και τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε ένα 24ωρο
Δύο διαφορετικά μέτωπα στο Αιγαίο μέσα σε λίγες ώρες ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη πίεση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
Μία καταδίωξη στη θάλασσα, μία σύλληψη διακινητή και τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνέθεσαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο ένα ακόμη ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό σκηνικό για το Λιμενικό Σώμα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.
Συνολικά 122 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν σε Σάμο και Γαύδο, ενώ ένας φερόμενος ως διακινητής συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη όταν επιχείρησε να διαφύγει αγνοώντας τις εντολές των λιμενικών.
Το πιο επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σάμο. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές του νησιού μεταφέροντας αλλοδαπούς.
Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή. Λίγο αργότερα προσέγγισε την περιοχή Βαθύρεμα, όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 11 γυναίκες και 7 ανήλικοι.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου, ενώ συνελήφθη ο φερόμενος ως διακινητής. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε και το Λιμεναρχείο Σάμου διενεργεί την προανάκριση.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Τηγάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί και σε αυτή την περίπτωση την προανάκριση, ενώ οι συνεχείς αφίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διατηρώντας σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα το Λιμενικό Σώμα και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.
Συνολικά 122 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν σε Σάμο και Γαύδο, ενώ ένας φερόμενος ως διακινητής συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη όταν επιχείρησε να διαφύγει αγνοώντας τις εντολές των λιμενικών.
Το πιο επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σάμο. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές του νησιού μεταφέροντας αλλοδαπούς.
Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή. Λίγο αργότερα προσέγγισε την περιοχή Βαθύρεμα, όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 11 γυναίκες και 7 ανήλικοι.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου, ενώ συνελήφθη ο φερόμενος ως διακινητής. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε και το Λιμεναρχείο Σάμου διενεργεί την προανάκριση.
Διάσωση 70 ανθρώπων νότια της ΓαύδουΛίγες ώρες αργότερα, νέα κινητοποίηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, έπειτα από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για δύο λέμβους με μετανάστες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Frontex και του Λιμενικού. Συνολικά 70 αλλοδαποί, εκ των οποίων 65 άνδρες και πέντε γυναίκες, περισυνελέγησαν με ασφάλεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, αφού προηγουμένως είχαν επιβιβαστεί σε σκάφος της Frontex.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Τηγάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Νέα επιχείρηση για 32 αλλοδαπούςΗ κινητοποίηση στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου συνεχίστηκε και λίγες ώρες αργότερα, όταν εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με αλλοδαπούς νότια του νησιού. Σκάφος της Frontex περισυνέλεξε 32 άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Προβλέπεται η μεταφορά τους με περιπολικό του Λιμενικού στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί και σε αυτή την περίπτωση την προανάκριση, ενώ οι συνεχείς αφίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διατηρώντας σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα το Λιμενικό Σώμα και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.
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