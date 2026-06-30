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Βίντεο-ντοκουμέντο: Νεαρός αρπάζει μηχανή σε μόλις 10 δευτερόλεπτα στο Περιστέρι
Βίντεο-ντοκουμέντο: Νεαρός αρπάζει μηχανή σε μόλις 10 δευτερόλεπτα στο Περιστέρι
«Μάστιγα» οι κλοπές μηχανών στα Δυτικά Προάστια - Ο δράστης φορά μαύρο κράνος και γάντια και με «ταχυδακτυλουργικές» κινήσεις την ξεκλειδώνει και εξαφανίζεται
Σε «μάστιγα» εξελίσσονται οι σπείρες που δρουν το τελευταίο διάστημα στα Δυτικά Προάστια και βάζουν στο «μάτι» μηχανές τις οποίες κλέβουν κάτω από τα σπίτια των ιδιοκτητών τους στο «άψε-σβήσε».
Τελευταίο κρούσμα μια κλοπή μηχανής το βράδυ της Κυριακής από το κέντρο του Περιστερίου όπου ένας νεαρός παραβίασε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αντικλεπτικό σύστημα, άρπαξε τη μοτοσικλέτα και έγινε «καπνός».
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο κακοποιός, ο οποίος φόρα μαύρο κράνος και γάντια, να πλησιάζει τη μηχανή που είναι σταθμευμένη στο πεζοδρόμιο, κοντά στο Άλσος του Περιστερίου, και με «ταχυδακτυλουργικές» κινήσεις να την ξεκλειδώνει.
Δείτε το βίντεο:
Σε 10 δευτερόλεπτα ο δράστης έχει κλέψει τη μηχανή, ανεβαίνει πάνω της και τη σπρώχνει με τα χέρια μέχρι το δρόμο όπου βάζει μπροστά και εξαφανίζεται.
Το επόμενο πρωί, ο ιδιοκτήτης της κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε ότι η μοτοσικλέτα είχε κάνει «φτερά» καταγγέλλοντας την κλοπή στην Αστυνομία.
Τελευταίο κρούσμα μια κλοπή μηχανής το βράδυ της Κυριακής από το κέντρο του Περιστερίου όπου ένας νεαρός παραβίασε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αντικλεπτικό σύστημα, άρπαξε τη μοτοσικλέτα και έγινε «καπνός».
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο κακοποιός, ο οποίος φόρα μαύρο κράνος και γάντια, να πλησιάζει τη μηχανή που είναι σταθμευμένη στο πεζοδρόμιο, κοντά στο Άλσος του Περιστερίου, και με «ταχυδακτυλουργικές» κινήσεις να την ξεκλειδώνει.
Δείτε το βίντεο:
Σε 10 δευτερόλεπτα ο δράστης έχει κλέψει τη μηχανή, ανεβαίνει πάνω της και τη σπρώχνει με τα χέρια μέχρι το δρόμο όπου βάζει μπροστά και εξαφανίζεται.
Το επόμενο πρωί, ο ιδιοκτήτης της κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε ότι η μοτοσικλέτα είχε κάνει «φτερά» καταγγέλλοντας την κλοπή στην Αστυνομία.
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