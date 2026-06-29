Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, του το αφαίρεσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ
Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, του το αφαίρεσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ
Η κατάσταση της υγείας του βρέφους δεν εμπνέει ανησυχία
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.
Όπως μεταδίδει το neakriti.gr παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Οι γιατροί της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής προχώρησαν στην επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.
Όπως μεταδίδει το neakriti.gr παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Οι γιατροί της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής προχώρησαν στην επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.
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