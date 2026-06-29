Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, του το αφαίρεσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Βρέφος ΠΑΓΝΗ

Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, του το αφαίρεσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους δεν εμπνέει ανησυχία

Βρέφος 11 μηνών στην Κρήτη κατάπιε ελατήριο από στυλό, του το αφαίρεσαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι γιατροί της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής προχώρησαν στην επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.

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