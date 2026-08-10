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16χρονος μοτοσικλετιστής έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων μετά από τροχαίο στην Άρτα, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Άρτα Μοτοσικλετιστής Πυροσβεστική Γκρεμός

16χρονος μοτοσικλετιστής έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων μετά από τροχαίο στην Άρτα, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

16χρονος μοτοσικλετιστής έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων μετά από τροχαίο στην Άρτα, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) στην επαρχιακή οδό  Κομπότιου – Σκουληκαριάς στο Γιαννιώτι Άρτας

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ο 16χρονος αναβάτης έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα και οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης. Χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό και σχοινιά για να ανεβάσουν τον ανήλικο μοτοσικλετιστή από το απότομο σημείο που είχε πέσει.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

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