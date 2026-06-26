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Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο με τσεκούρι την πρώην γυναίκα του στη Λάρισα
Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο με τσεκούρι την πρώην γυναίκα του στη Λάρισα
Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών - Ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής και θα οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες
Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας σήμερα (26/06) Παρασκευή, ο 50χρονος Λαρισαίος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την, στο σπίτι της με τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο με αφορμή τις πράξεις του και πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής και θα οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες.
Η παθούσα και πρώην σύζυγός του που βρέθηκε στο δικαστήριο φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με το onlarissa ότι φοβάται για τη ζωή της, απαντούσε με δυσκολία στις ερωτήσεις που της γινόταν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «δε μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα», αλλά και ότι «κάποια στιγμή την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και είχε στα χέρια του το τσεκούρι». Ενώ θέλοντας να καταδείξει ότι βρισκόταν υπό συνεχές καθεστώς πίεσης, άλλη στιγμή είπε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα».
Υποστήριξε επίσης πως δεν είναι αλήθεια πως ο 50χρονος δε βλέπει τα παιδιά του παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας πως η ίδια το επιτρέπει είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά.
Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος Λαρισαίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, αντιδρώντας σε απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας με αφορμή και τα παιδιά της πρώην οικογένειας.
Η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την eleftheria.gr, επιβεβαιώνοντας καταγγελία συγγενούς για το συμβάν, σήμανε συναγερμό και στο σπίτι του πρώην ζευγαριού σε συνοικία της Λάρισας βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλαβε δράση.
Τελικά, μετά από ώρα, ο διαπραγματευτής τον έπεισε να παραδοθεί, όπως και έγινε χωρίς να φέρει αντίσταση, με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται για αδικήματα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και της παραβίασης δικαστικής απόφασης.
Στο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.
Οι αστυνομικοί είχαν πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει. Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.
Απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι. Έχει αφαιρεθεί ο ήχος.
Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».
Η παθούσα και πρώην σύζυγός του που βρέθηκε στο δικαστήριο φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με το onlarissa ότι φοβάται για τη ζωή της, απαντούσε με δυσκολία στις ερωτήσεις που της γινόταν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «δε μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα», αλλά και ότι «κάποια στιγμή την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και είχε στα χέρια του το τσεκούρι». Ενώ θέλοντας να καταδείξει ότι βρισκόταν υπό συνεχές καθεστώς πίεσης, άλλη στιγμή είπε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα».
Υποστήριξε επίσης πως δεν είναι αλήθεια πως ο 50χρονος δε βλέπει τα παιδιά του παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας πως η ίδια το επιτρέπει είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά.
Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος Λαρισαίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, αντιδρώντας σε απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας με αφορμή και τα παιδιά της πρώην οικογένειας.
Η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την eleftheria.gr, επιβεβαιώνοντας καταγγελία συγγενούς για το συμβάν, σήμανε συναγερμό και στο σπίτι του πρώην ζευγαριού σε συνοικία της Λάρισας βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλαβε δράση.
Τελικά, μετά από ώρα, ο διαπραγματευτής τον έπεισε να παραδοθεί, όπως και έγινε χωρίς να φέρει αντίσταση, με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται για αδικήματα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και της παραβίασης δικαστικής απόφασης.
Έκανε live στα social mediaΟ 50χρονος υνελήφθη στη Λάρισα επειδή κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος κρατούσε ένα τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, απειλώντας τη γυναίκα και κάνοντας ταυτόχρονα live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.
Οι αστυνομικοί είχαν πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει. Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.
Απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι. Έχει αφαιρεθεί ο ήχος.
Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».
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