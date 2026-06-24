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Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας, μεγάλες καθυστερήσεις

Κίνηση τώρα: Αυξημένες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κίνηση τώρα

Κίνηση τώρα: Αυξημένες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

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Κίνηση τώρα: Αυξημένες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τετάρτης 24/6, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλυφτάκη.

Κίνηση τώρα: Αυξημένες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα


Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Λόγω αναζωπύρωσης της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.


Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ κατά τμήματα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. 

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