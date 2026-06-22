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Ψήσιμο χωρίς κόπο: Οι smart λύσεις για BBQ lovers
Ψήσιμο χωρίς κόπο: Οι smart λύσεις για BBQ lovers
Το BBQ έχει πάντα τον τρόπο να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Γι’ αυτό και όλο και περισσότεροι αναζητούν λύσεις που κάνουν το ψήσιμο πιο εύκολο και πιο απολαυστικό.
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Υπάρχουν κάποιες εικόνες που μυρίζουν καλοκαίρι. Ένα τραπέζι στην αυλή. Μια παρέα που φτάνει σιγά σιγά. Παιδιά που παίζουν λίγο πιο πέρα. Και κάπου στο κέντρο όλων, μια ψησταριά που δουλεύει ασταμάτητα.
Το BBQ δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι η αφορμή για να μαζευτούν φίλοι και οικογένεια. Είναι εκείνες οι ώρες που κανείς δεν βιάζεται να φύγει και η συζήτηση συνεχίζεται πολύ μετά το τέλος του γεύματος. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αναζητούν τρόπους να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην προετοιμασία και περισσότερο χρόνο στην παρέα. Η λύση; Μια σύγχρονη ψησταριά υγραερίου.
Η ευκολία που ζητά η καθημερινότητα
Οι περισσότεροι αγαπούν το ψήσιμο. Δεν αγαπούν όμως απαραίτητα όσα προηγούνται μέχρι να ξεκινήσει. Το άναμμα στα κάρβουνα, η αναμονή, η προσπάθεια να πετύχεις τη σωστή θερμοκρασία και φυσικά ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι να είναι όλα έτοιμα.
Η ψησταριά υγραερίου έχει κερδίσει πολλούς φίλους ακριβώς επειδή απλοποιεί τη διαδικασία. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να ξεκινήσεις το ψήσιμο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με πιο παραδοσιακές λύσεις.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αφιερώσεις λιγότερο χρόνο στη διαχείριση της φωτιάς και περισσότερο χρόνο στους καλεσμένους σου. Και όταν μιλάμε για ένα κυριακάτικο τραπέζι ή ένα βραδινό BBQ μετά τη δουλειά, αυτή η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά
Δεν είναι μόνο το… καύσιμο που έχει αλλάξει τον τρόπο που ψήνουμε. Οι σύγχρονες ψησταριές έχουν σχεδιαστεί ώστε να κάνουν ολόκληρη την εμπειρία πιο άνετη.
Οι πολλαπλοί καυστήρες επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της θερμότητας και διαφορετικές ζώνες ψησίματος. Το θερμόμετρο στο καπάκι βοηθά να παρακολουθείς τη θερμοκρασία χωρίς να χρειάζεται να ανοίγεις συνεχώς τη σχάρα. Τα πλαϊνά ράφια προσφέρουν χώρο για σκεύη, πιατέλες και υλικά, ενώ οι μεγαλύτερες επιφάνειες ψησίματος επιτρέπουν να εξυπηρετήσεις περισσότερα άτομα χωρίς να περιμένεις διαδοχικές «φουρνιές».
Με απλά λόγια, η διαδικασία γίνεται πιο οργανωμένη και πιο ξεκούραστη. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμάς ακόμη περισσότερο όταν το BBQ αρχίζει να γίνεται συχνή συνήθεια και όχι μια σπάνια καλοκαιρινή δραστηριότητα.
Τρεις ψησταριές υγραερίου που αξίζει να δεις
Για όσους σκέφτονται να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους φέτος, υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες επιλογές στην αγορά.
Η Weber Spirit E-310 απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη λύση από έναν κατασκευαστή που έχει συνδέσει το όνομά του με το BBQ εδώ και δεκαετίες. Με τρεις καυστήρες και μεγάλη επιφάνεια ψησίματος, μπορεί να υποστηρίξει από ένα οικογενειακό γεύμα μέχρι μια μεγαλύτερη συγκέντρωση φίλων.
Η Broil King Gem 310 Shadow είναι μια επιλογή που συνδυάζει πρακτικότητα και ευελιξία. Το μέγεθός της την κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν να απολαμβάνουν συχνά BBQ χωρίς να χρειάζονται τεράστιο χώρο εγκατάστασης, ενώ παράλληλα προσφέρει όλα όσα περιμένει κανείς από μια σύγχρονη ψησταριά υγραερίου.
Για όσους δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη χωρητικότητα, η Kaiser Intro 4 Καυστήρων αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση. Οι τέσσερις καυστήρες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο ψήσιμο και επιτρέπουν τη διαχείριση διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, κάτι που αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο όταν το τραπέζι μεγαλώνει.
Και για όσους δεν αλλάζουν το κάρβουνο με τίποτα
Όσο δημοφιλείς κι αν γίνονται οι ψησταριές υγραερίου, υπάρχουν ακόμη πολλοί που θεωρούν ότι το BBQ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κάρβουνο. Για αυτούς, η διαδικασία αποτελεί μέρος της εμπειρίας και η χαρακτηριστική μυρωδιά του ψησίματος δύσκολα αντικαθίσταται.
Η Weber Compact Kettle απευθύνεται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Μια κλασική ψησταριά κάρβουνου που παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του παραδοσιακού BBQ και συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένη επιλογή για όσους απολαμβάνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Δεν υπάρχει μία σωστή επιλογή για όλους. Κάποιοι θέλουν ταχύτητα και ευκολία. Άλλοι αγαπούν το τελετουργικό του κάρβουνου. Το βέβαιο είναι ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ για να προσαρμόσεις το BBQ στα δικά σου δεδομένα και στον δικό σου χώρο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι η ψησταριά. Είναι οι άνθρωποι γύρω της.
Και το καλό φαγητό που φέρνει όλους στο ίδιο τραπέζι.
Καλά ψησίματα!
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