Lucia’s Farm: Τα προϊόντα της Libra Company πρότυπο συμβολαιακής γεωργίας
ΕΛΛΑΔΑ
Libra Company

Lucia’s Farm: Τα προϊόντα της Libra Company πρότυπο συμβολαιακής γεωργίας

Τα προϊόντα της Libra Company παρουσιάστηκαν στο «Το Πρωινό» του ANT1

Lucia’s Farm: Τα προϊόντα της Libra Company πρότυπο συμβολαιακής γεωργίας

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Τα προϊόντα Lucia’s Farm της Libra Company παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, μέσα από μια ενότητα αφιερωμένη στη φρεσκάδα, την ποιότητα και τη διατροφική αξία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η γεωπόνος Άννη Γεωργιάδου ανέδειξε τη φιλοσοφία του brand και τα χαρακτηριστικά επιλεγμένων προϊόντων Lucia’s Farm, όπως τα κεράσια, τα πολύχρωμα ντοματίνια και οι baby πατάτες. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το μοντέλο συμβολαιακής γεωργίας που εφαρμόζει η Libra Company σε συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, καθώς και η σημασία της συσκευασίας στη διατήρηση της φρεσκάδας και της ποιότητας των προϊόντων.

Το πρωινό @ant1tv

Τη γαστρονομική διάσταση της παρουσίασης ανέλαβε ο σεφ Βασίλης Πατσής, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνταγές με πρωταγωνιστές τα προϊόντα Lucia’s Farm και αναδεικνύοντας την ποιότητα και την ευελιξία τους στην καθημερινή κουζίνα.

Η τηλεοπτική παρουσία των Lucia’s Farm επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία ανάπτυξης του brand και τη διαχρονική δέσμευση της Libra Company να στηρίζει την ελληνική παραγωγή, προσφέροντας στους καταναλωτές φρέσκα προϊόντα υψηλής ποιότητας και πλήρους ιχνηλασιμότητας.

Σχετικά με τη Libra Company
Η Libra Company δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία φρέσκων αγροτικών προϊόντων, αναπτύσσοντας το brand Lucia’s Farm μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας με Έλληνες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.

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