Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη 112

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Νωρίτερα το 112 καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
UPD: 20 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη CL-415 και 1 ελικόπτερο BELL.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες από μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους στο Φίλυρο για να είναι σε ετοιμότητα.  «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα. 

Ταυτόχρονα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone και τη θερμική κάμερα.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξή του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Thestival.gr Φωτιά στα Πεύκα


ThessPost.gr - Φωτιά Φίλυρο Πεύκα Θεσσαλονίκης
ThessPost - Φωτιά Φιλυρο Πεύκα


filuro__2_
filuro__1_

thessaloniki-fotia__1_
thessaloniki-fotia__2_

thessaloniki-fotia-mesa__1_
thessaloniki-fotia-mesa__2_

fotia-mesa2
fotia-mesa3
filuro__1_
filuro__2_


fotia-mesa
fotia-mesa1

Φωτογραφίες: 1077statusfm.gr, thestival.gr, thes.gr, thesspost.gr, voria.gr
UPD: 20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης