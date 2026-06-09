Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η

που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε δασική έκταση στην περιοχή

της

.

CL-415

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 9, 2026

Ταυτόχρονα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone και τη θερμική κάμερα.



Παρά τη γρήγορη εξέλιξή του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.



Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.



Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.



























Φωτογραφίες: 1077statusfm.gr, thestival.gr, thes.gr, thesspost.gr, voria.gr Φωτογραφίες: 1077statusfm.gr, thestival.gr, thes.gr, thesspost.gr, voria.gr