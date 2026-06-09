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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
Νωρίτερα το 112 καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη CL-415 και 1 ελικόπτερο BELL.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες από μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους στο Φίλυρο για να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.
Παρά τη γρήγορη εξέλιξή του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.
Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφίες: 1077statusfm.gr, thestival.gr, thes.gr, thesspost.gr, voria.gr
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη CL-415 και 1 ελικόπτερο BELL.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες από μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους στο Φίλυρο για να είναι σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.
Ταυτόχρονα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone και τη θερμική κάμερα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 9, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Παρά τη γρήγορη εξέλιξή του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.
Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφίες: 1077statusfm.gr, thestival.gr, thes.gr, thesspost.gr, voria.gr
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