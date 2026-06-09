Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ραφήνα Λιμάνι Λιμάνι Ραφήνας

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού. 

Σύμφωνα με το irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)


Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση. Μετά από τον έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκαν ζημιές και το πλοίο ταξίδεψε σήμερα στις 07:50 το πρωί από το λιμάνι της Ραφήνας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον σπασμένο λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα μετά την πρόσκρουση πλοίου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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