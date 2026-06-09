Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Η καριέρα που μπορείς να χτίσεις με τους δικούς σου όρους
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Η καριέρα που μπορείς να χτίσεις με τους δικούς σου όρους
Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
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Κάποιοι αναζητούν απλώς την επόμενη δουλειά τους, ενώ άλλοι ψάχνουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: μια καριέρα με ελευθερία κινήσεων, υψηλές απολαβές και πραγματική προοπτική εξέλιξης. Ένα επάγγελμα που συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή με την επιχειρηματική σκέψη και δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του επαγγελματικό μέλλον, με τους δικούς του όρους.
Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι από τα λίγα επαγγέλματα που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και αυτός είναι ένας από τους λόγους που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ηλικία ή επαγγελματική διαδρομής τους.
Το επάγγελμα πίσω από τα στερεότυπα
Τι κάνει όμως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής; Αντίθετα με όσα έχουν αρκετοί άνθρωποι στο μυαλό τους, δεν πρόκειται για κάποιον που πουλά ασφάλειες πόρτα-πόρτα, ούτε περιορίζεται σε έναν στενό επαγγελματικό ρόλο. Είναι ο άνθρωπος που βοηθά τον πελάτη του να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή, την οικογένεια ή την επιχείρησή του. Είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει ότι πίσω από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπάρχει προσωπικός κόπος, ένα σχέδιο ζωής που κάποιος προσπαθεί να προστατεύσει και να διασφαλίσει το μέλλον.
Ιδιαίτερα στην γεμάτη αβεβαιότητα εποχή μας, οι άνθρωποι αναζητούν κάποιον που θα τους ακούσει πραγματικά, θα καταλάβει τα θέλω τους και θα τους προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην καθημερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική σταθερότητα ατόμων, οικογενειών και επιχειρήσεων και βοηθά να προστατεύσουν όσα έχτισαν με κόπο. Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής: «Δεν είσαι ένας απλός πωλητής. Είσαι σύμμαχος στις πιο σημαντικές αποφάσεις ζωής».
Γιατί να επιλέξεις καριέρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Σήμερα, το επάγγελμα προσελκύει πολλούς νέους άνω των 25 ετών, αλλά και ανθρώπους στα 35, στα 40 ή ακόμη και στα 50 τους, που αναζητούν μια ουσιαστική αλλαγή καριέρας, με καλύτερους όρους εργασίας και αυτονομία. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη καριέρα έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις τον χρόνο σου, να θέσεις τους δικούς σου στόχους και να εξελιχθείς με βάση τη προσωπική σου προσπάθεια και φιλοδοξία. Έτσι, δεν εγκλωβίζεσαι σε ένα προκαθορισμένο επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά χτίζεις σταδιακά την πορεία σου, αναπτύσσοντας το πελατολόγιό σου και τις γνώσεις σου.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα επάγγελμα που δεν απαιτεί απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, γιατί αυτό που μετρά περισσότερο είναι η προσωπικότητα και η ικανότητα να επικοινωνείς ουσιαστικά με τους ανθρώπους, να εμβαθύνεις στις ανάγκες τους και να εμπνέεις σιγουριά και ασφάλεια. «Σε έναν αβέβαιο κόσμο, γίνε αυτός που προσφέρει βεβαιότητα», λέει ο Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής – μια φράση που περιγράφει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη περιγραφή τον ρόλο του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Και φυσικά, το εισοδηματικό κριτήριο είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας. Η αμοιβή δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια, την ποιότητα της δουλειάς και τις σχέσεις που χτίζεις με τους πελάτες σου. Πρόκειται για ένα επάγγελμά που σου δίνει τη δυνατότητα συνεχής αύξησης του εισοδήματος σου, ανάλογη των αποτελεσμάτων σου.
Βέβαια, η αναγνώριση δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση. Το επάγγελμα συνοδεύεται από ευκαιρίες εξέλιξης, διακρίσεις, βραβεύσεις και ταξίδια επιβράβευσης για τους κορυφαίους συνεργάτες. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό μεταφράζεται σε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: στην αίσθηση ότι όντως η προσπάθεια ανταμείβεται.
Γιατί να ξεκινήσεις με τη Groupama Ασφαλιστική
Για να μπορέσεις να εξελιχθείς πραγματικά, χρειάζεσαι εκπαίδευση, υποστήριξη και ένα περιβάλλον που να σου δίνει ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτός είναι ο ρόλος της Groupama Ασφαλιστικής. Με ιστορία πάνω από 90 χρόνια και ως μέλος ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου, η Groupama Ασφαλιστική επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες.
Για τους νέους συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου της, η αρχή δεν γίνεται ποτέ χωρίς στήριξη. Υπάρχει δομημένη εκπαίδευση, συνεχές mentoring και καθημερινή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη, ώστε να μπορέσεις να κάνεις τα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα με αυτοπεποίθηση και ουσιαστική υποστήριξη.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκέφτεσαι μια αλλαγή καριέρας αλλά διστάζεις επειδή θεωρείς ότι «είναι αργά». Στην πραγματικότητα, η εμπειρία ζωής αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού ένας άνθρωπος που έχει μάθει να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται ευθύνες και να κατανοεί ανθρώπους μπορεί να έχει θεαματική εξέλιξη στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αποκλειστικό δίκτυο της Groupama Ασφαλιστικής αναπτύσσεται δυναμικά σε όλη την Ελλάδα, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να χτίσεις την επαγγελματική σου πορεία χωρίς να πρέπει να αλλάξεις τόπο κατοικίας.
Καριέρα με προοπτική και ουσία
Το σημαντικότερο στοιχείο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις κάτι δικό σου. Να χτίσεις σταδιακά ένα επαγγελματικό μέλλον που βασίζεται στις δικές σου καθημερινές επιλογές. «Χτίσε καριέρα με νόημα: βοήθησε τους άλλους να προστατεύσουν ό,τι έχει αξία», σημειώνει ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, Βαγγέλης Οικονομόπουλος.
Αν αναζητάς μια δουλειά με προοπτική, ανεξαρτησία, εξέλιξη και πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στην Groupama Ασφαλιστική και κάνε το πρώτο βήμα στη νέα σου καριέρα.
Κάποιοι αναζητούν απλώς την επόμενη δουλειά τους, ενώ άλλοι ψάχνουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: μια καριέρα με ελευθερία κινήσεων, υψηλές απολαβές και πραγματική προοπτική εξέλιξης. Ένα επάγγελμα που συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή με την επιχειρηματική σκέψη και δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του επαγγελματικό μέλλον, με τους δικούς του όρους.
Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι από τα λίγα επαγγέλματα που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και αυτός είναι ένας από τους λόγους που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ηλικία ή επαγγελματική διαδρομής τους.
Το επάγγελμα πίσω από τα στερεότυπα
Τι κάνει όμως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής; Αντίθετα με όσα έχουν αρκετοί άνθρωποι στο μυαλό τους, δεν πρόκειται για κάποιον που πουλά ασφάλειες πόρτα-πόρτα, ούτε περιορίζεται σε έναν στενό επαγγελματικό ρόλο. Είναι ο άνθρωπος που βοηθά τον πελάτη του να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή, την οικογένεια ή την επιχείρησή του. Είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει ότι πίσω από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπάρχει προσωπικός κόπος, ένα σχέδιο ζωής που κάποιος προσπαθεί να προστατεύσει και να διασφαλίσει το μέλλον.
Ιδιαίτερα στην γεμάτη αβεβαιότητα εποχή μας, οι άνθρωποι αναζητούν κάποιον που θα τους ακούσει πραγματικά, θα καταλάβει τα θέλω τους και θα τους προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην καθημερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική σταθερότητα ατόμων, οικογενειών και επιχειρήσεων και βοηθά να προστατεύσουν όσα έχτισαν με κόπο. Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής: «Δεν είσαι ένας απλός πωλητής. Είσαι σύμμαχος στις πιο σημαντικές αποφάσεις ζωής».
Γιατί να επιλέξεις καριέρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Σήμερα, το επάγγελμα προσελκύει πολλούς νέους άνω των 25 ετών, αλλά και ανθρώπους στα 35, στα 40 ή ακόμη και στα 50 τους, που αναζητούν μια ουσιαστική αλλαγή καριέρας, με καλύτερους όρους εργασίας και αυτονομία. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη καριέρα έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις τον χρόνο σου, να θέσεις τους δικούς σου στόχους και να εξελιχθείς με βάση τη προσωπική σου προσπάθεια και φιλοδοξία. Έτσι, δεν εγκλωβίζεσαι σε ένα προκαθορισμένο επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά χτίζεις σταδιακά την πορεία σου, αναπτύσσοντας το πελατολόγιό σου και τις γνώσεις σου.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα επάγγελμα που δεν απαιτεί απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, γιατί αυτό που μετρά περισσότερο είναι η προσωπικότητα και η ικανότητα να επικοινωνείς ουσιαστικά με τους ανθρώπους, να εμβαθύνεις στις ανάγκες τους και να εμπνέεις σιγουριά και ασφάλεια. «Σε έναν αβέβαιο κόσμο, γίνε αυτός που προσφέρει βεβαιότητα», λέει ο Βαγγέλης Οικονομόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής – μια φράση που περιγράφει ίσως καλύτερα από κάθε άλλη περιγραφή τον ρόλο του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Και φυσικά, το εισοδηματικό κριτήριο είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας. Η αμοιβή δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια, την ποιότητα της δουλειάς και τις σχέσεις που χτίζεις με τους πελάτες σου. Πρόκειται για ένα επάγγελμά που σου δίνει τη δυνατότητα συνεχής αύξησης του εισοδήματος σου, ανάλογη των αποτελεσμάτων σου.
Βέβαια, η αναγνώριση δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση. Το επάγγελμα συνοδεύεται από ευκαιρίες εξέλιξης, διακρίσεις, βραβεύσεις και ταξίδια επιβράβευσης για τους κορυφαίους συνεργάτες. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό μεταφράζεται σε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: στην αίσθηση ότι όντως η προσπάθεια ανταμείβεται.
Γιατί να ξεκινήσεις με τη Groupama Ασφαλιστική
Για να μπορέσεις να εξελιχθείς πραγματικά, χρειάζεσαι εκπαίδευση, υποστήριξη και ένα περιβάλλον που να σου δίνει ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτός είναι ο ρόλος της Groupama Ασφαλιστικής. Με ιστορία πάνω από 90 χρόνια και ως μέλος ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου, η Groupama Ασφαλιστική επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες.
Για τους νέους συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου της, η αρχή δεν γίνεται ποτέ χωρίς στήριξη. Υπάρχει δομημένη εκπαίδευση, συνεχές mentoring και καθημερινή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη, ώστε να μπορέσεις να κάνεις τα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα με αυτοπεποίθηση και ουσιαστική υποστήριξη.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκέφτεσαι μια αλλαγή καριέρας αλλά διστάζεις επειδή θεωρείς ότι «είναι αργά». Στην πραγματικότητα, η εμπειρία ζωής αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού ένας άνθρωπος που έχει μάθει να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται ευθύνες και να κατανοεί ανθρώπους μπορεί να έχει θεαματική εξέλιξη στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αποκλειστικό δίκτυο της Groupama Ασφαλιστικής αναπτύσσεται δυναμικά σε όλη την Ελλάδα, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να χτίσεις την επαγγελματική σου πορεία χωρίς να πρέπει να αλλάξεις τόπο κατοικίας.
Καριέρα με προοπτική και ουσία
Το σημαντικότερο στοιχείο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις κάτι δικό σου. Να χτίσεις σταδιακά ένα επαγγελματικό μέλλον που βασίζεται στις δικές σου καθημερινές επιλογές. «Χτίσε καριέρα με νόημα: βοήθησε τους άλλους να προστατεύσουν ό,τι έχει αξία», σημειώνει ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, Βαγγέλης Οικονομόπουλος.
Αν αναζητάς μια δουλειά με προοπτική, ανεξαρτησία, εξέλιξη και πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στην Groupama Ασφαλιστική και κάνε το πρώτο βήμα στη νέα σου καριέρα.
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