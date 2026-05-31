Άραβας, σύνδεσμος της Χαμάς στην Κύπρο, «εγκέφαλος» σχεδίου βομβιστικών επιθέσεων στην Ιερουσαλήμ: Αυξημένη ανησυχία για ισραηλινούς στόχους
Σύμφωνα με την ισραηλινή Εισαγγελία, δύο κατηγορούμενοι, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, σχεδίαζαν επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών - Πώς «εμπλέκεται» η Κύπρος
Νέα διάσταση στις υποθέσεις τρομοκρατίας με κυπριακή εμπλοκή δίνει κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ισραήλ, σύμφωνα με το οποίο Άραβας που διαμένει στην Κύπρο και φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς, καθοδηγούσε δύο νεαρούς στην ανατολική Ιερουσαλήμ για σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.
Σύνδεσμος της Χαμάς στην ΚύπροΣύμφωνα με την ισραηλινή Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι, Χ.Γ. και Α.Ρ.Χ., αμφότεροι 21 ετών και κάτοικοι της ανατολικής Ιερουσαλήμ, σχεδίαζαν επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη στρατιωτική βάση Ανατότ, κοντά στην Ιερουσαλήμ και στην περιοχή της Ερήμου της Ιουδαίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο είχαν παρακολουθήσει βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε αρχίσει τη συναρμολόγηση βόμβας.
Η κυπριακή διάσταση αφορά συγγενή του Χ.Γ., ο οποίος ζει στην Κύπρο και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται ως επιχειρησιακό στέλεχος της Χαμάς. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι ο 21χρονος ήρθε σε επαφή μαζί του και ότι, για λογαριασμό του, συγκέντρωνε πληροφορίες στο Ισραήλ. Φέρεται να φωτογράφιζε τοποθεσίες, να μετέφερε στοιχεία για στρατιωτικά σημεία ελέγχου, καθώς και για ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ όπου εργαζόταν.
Πληροφορίες για δόκιμους της Πολεμικής ΑεροπορίαςΚατά το κατηγορητήριο, ο Χ.Γ. φέρεται να διαβίβασε στον σύνδεσμό του στην Κύπρο πληροφορίες για ομάδα δοκίμων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι επρόκειτο να διαμείνουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να περιλάμβαναν ημερομηνίες παραμονής και αριθμούς δωματίων.
Ακόμη πιο σοβαρή είναι η αναφορά των ισραηλινών εισαγγελικών αρχών ότι το πρόσωπο από την Κύπρο ρώτησε τον 21χρονο αν θα βοηθούσε σε περίπτωση αποστολής βομβιστή αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απάντησε ότι ήταν πρόθυμος να πραγματοποιήσει ο ίδιος επίθεση, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας.
Οι κατηγορίεςΟ Χ.Γ. κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, επαφή με ξένο πράκτορα, απόπειρα διαβίβασης πληροφοριών στον εχθρό και αδικήματα όπλων για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο Α.Ρ.Χ. κατηγορείται για συνωμοσία προς διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό φόνο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις. Η Εισαγγελία ζήτησε την κράτηση και των δύο μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
Η Κύπρος στο πλέγμα των ερευνώνΗ αναφορά σε πρόσωπο που διαμένει στην Κύπρο δεν είναι αποκομμένη από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο νησί. Οι κυπριακές αρχές διερευνούν υπόθεση πιθανής τρομοκρατικής δράσης με στόχους ισραηλινών συμφερόντων, μετά από συλλήψεις τεσσάρων προσώπων και εντοπισμό υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών. Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να παραδέχθηκε ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, ενώ τα τεκμήρια έχουν σταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις.
Η υπόθεση αυτή ακολουθεί και προηγούμενο περιστατικό του Μαρτίου, όταν οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας ύποπτο, γεννημένο στον Λίβανο, ο οποίος καταζητείτο από τη Γερμανία για υπόθεση προμήθειας όπλων και πυρομαχικών που, σύμφωνα με Γερμανούς εισαγγελείς, προορίζονταν για προετοιμασία επιθέσεων κατά ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στη Γερμανία και στην Ευρώπη.
Αυξημένη ανησυχία για ισραηλινούς στόχουςΟι κυπριακές αρχές, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, εξετάζουν πλέον αν οι υποθέσεις που εμφανίζονται σε διαφορετικές δικογραφίες έχουν κοινούς κρίκους ή αν πρόκειται για παράλληλες κινήσεις που αξιοποιούν την Κύπρο ως χώρο διαμονής, επαφών ή διευκόλυνσης. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί σύνδεση μεταξύ του κατηγορητηρίου στο Ισραήλ και των συλλήψεων στην Κύπρο, ωστόσο η χρονική σύμπτωση και η κοινή αναφορά σε ισραηλινούς στόχους έχουν θέσει τις υπηρεσίες ασφαλείας σε αυξημένη εγρήγορση.
Για τη Λευκωσία, το ζήτημα δεν είναι μόνο αστυνομικό. Η Κύπρος φιλοξενεί ισραηλινά συμφέροντα, βρίσκεται κοντά στη Μέση Ανατολή και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων που συνδέονται με ξένες υπηρεσίες, δίκτυα και σχεδιαζόμενες επιθέσεις.
