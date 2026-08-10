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Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου
ΕΛΛΑΔΑ
Στέλιος Ράμφος Κηδεία

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου
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Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Όπως τονίζει η κοινή απόφαση, η κηδεία τελείται με δαπάνη του δημοσίου για τις «εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία».

Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα.

Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.
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