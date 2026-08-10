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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας
Λόγω εκτέλεσης εργασιών
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 12 και 13-8-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του ο.α.79, ρεύμα κυκλοφορία προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Γλυφάδας.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 12 και 13-8-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του ο.α.79, ρεύμα κυκλοφορία προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Γλυφάδας.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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