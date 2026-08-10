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Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ηλεία

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες

Και στα δύο πύρινα μέτωπα επιχείρησαν συνολικά 100 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
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Χωρίς ενεργό μέτωπο οι δύο φωτιές που  ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στη Γαστούνη και στα Κοττέικα Ηλείας. Και στις δύο περιπτώσεις καιγόταν χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρήσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη Γαστούνη επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Στο πύρινο μέτωπο στα Κοττέικα επιχειρήσαν 60 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Μέχρι στιγμής δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην βόρεια Ηλεία, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από τις περιοχές μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Στις περιοχές έσπευσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες των δύο φωτιών.


UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

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