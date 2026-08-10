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Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
Και στα δύο πύρινα μέτωπα επιχείρησαν συνολικά 100 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι δύο φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στη Γαστούνη και στα Κοττέικα Ηλείας. Και στις δύο περιπτώσεις καιγόταν χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρήσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη Γαστούνη επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Στο πύρινο μέτωπο στα Κοττέικα επιχειρήσαν 60 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Μέχρι στιγμής δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην βόρεια Ηλεία, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από τις περιοχές μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Στις περιοχές έσπευσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες των δύο φωτιών.
Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρήσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη Γαστούνη επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Στο πύρινο μέτωπο στα Κοττέικα επιχειρήσαν 60 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Μέχρι στιγμής δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην βόρεια Ηλεία, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από τις περιοχές μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Στις περιοχές έσπευσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες των δύο φωτιών.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη #Ηλεία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 5 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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