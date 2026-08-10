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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος Σέρβος στη Σάρτη Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Σάρτη Νεκρός

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος Σέρβος στη Σάρτη Χαλκιδικής

Ένας ναυαγοσώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο εκείνος δεν τα κατάφερε

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος Σέρβος στη Σάρτη Χαλκιδικής
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 56χρονος Σέρβος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, μόλις έβγαλαν τον άνδρα από το νερό ναυαγοσώστης πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, ο 56χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Σάρτη στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 56χρονος έχασε τη ζωή του.
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