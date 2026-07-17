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Φορτηγό σφήνωσε στην Πορτάρα της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε φθορές στα τείχη, δείτε βίντεο
Φορτηγό σφήνωσε στην Πορτάρα της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε φθορές στα τείχη, δείτε βίντεο
Ο οδηγός προσπαθούσε επί περίπου πέντε λεπτά να απεγκλωβίσει το φορτηγό, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό με ξένες πινακίδες επιχείρησε να διέλθει από την Πορτάρα στα Κάστρα.
Το όχημα σφήνωσε στο στενό πέρασμα, προκαλώντας φθορές στα τείχη και προβλήματα στην κυκλοφορία της περιοχής.
Σύμφωνα με το voria.gr, που επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:00, με τον οδηγό να προσπαθεί επί περίπου πέντε λεπτά να απεγκλωβίσει το φορτηγό.
Δείτε φωτογραφίες από το συμβάν:
Το όχημα σφήνωσε στο στενό πέρασμα, προκαλώντας φθορές στα τείχη και προβλήματα στην κυκλοφορία της περιοχής.
Σύμφωνα με το voria.gr, που επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:00, με τον οδηγό να προσπαθεί επί περίπου πέντε λεπτά να απεγκλωβίσει το φορτηγό.
Δείτε φωτογραφίες από το συμβάν:
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