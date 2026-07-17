ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Οκτώ νεκροί από αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν, αυξάνεται η ένταση σε Ιράκ και Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Ιράν Ιράκ Ομάν

Οκτώ νεκροί από αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν, αυξάνεται η ένταση σε Ιράκ και Ορμούζ

Πλοίο επλήγη από «άγνωστης ταυτότητας βλήμα» στα ανοικτά του Ομάν

Οκτώ νεκροί από αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν, αυξάνεται η ένταση σε Ιράκ και Ορμούζ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίσθηκαν από αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν.

«Υποδομές έγιναν στόχοι αμερικανικών επιθέσεων σε επαρχίες» του Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και 20 τραυματίσθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι γέφυρες στοχοθετήθηκαν στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν, που βρέχεται από τα στενά του Ορμούζ.



Εξάλλου οκτώ κούρδοι αντάρτες του Ιράν σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ από πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωσή τους, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

«Στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ιρανικό καθεστώς επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες σε στρατόπεδο» που ανήκει στο εξόριστο κόμμα Κομάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος αυτής της οργάνωσης, ο Ιντρίς Κοχλουαζί. Τα πλήγματα, κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στοίχισαν τη ζωή σε «οκτώ μάρτυρες μεταξύ των μελών μας και τραυμάτισαν άλλους», πρόσθεσε.

Οι κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν επίσης ότι ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός αναχαίτισε σήμερα οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του τύπου που σημειώνεται αυτή την εβδομάδα.

«Οι δυνάμεις του συνασπισμού κατέστρεψαν οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά που πετούσαν πάνω από την Αρμπίλ ανάμεσα στις 04:19 και τις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις χωρίς να αναφέρουν θύματα ούτε ζημιές.

Στο μεταξύ, ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο σύμφωνα με το Ρόιτερς, επλήγη από «άγνωστης ταυτότητας βλήμα» στα ανοικτά του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έκανε σήμερα γνωστό η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, σε απόσταση 19 ναυτικών μιλίων από την πόλη Χάσαμπ του Ομάν, προκάλεσε «ήσσονος σημασίας ζημιές στην αριστερά πλευρά του πλοίου», ανέφερε η UKMTO σε ανακοίνωσή της, διευκρίνιζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι «σώα και αβλαβή» και το πλοίο συνεχίζει «τον πλου του προς το επόμενο λιμάνι που επρόκειτο να πιάσει».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης