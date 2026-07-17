Τα ντοκουμέντα της Marfin: Οι προσωπικές φωτογραφίες, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και τα βίντεο της επίθεσης

Η στιγμή που το «Άτομο Α» σπάει τη τζαμαρία

Το Άτομο Β με το μπλε σκούρο σακίδιο με την κόκκινη ένδειξη

Το καπέλο σε φωτογραφία από το αρχείο των κατηγορουμένων, εμφανίζεται να το φοράει το Άτομο Α ή Άτομο 1 την ημέρα της τραγωδίας

Το Άτομο Α με το καπέλο και το σακίδιο την ημέρα της τραγωδίας - Δεξιά το ίδιο σακίδιο σε στιγμιότυπο από το αρχείο του κατηγορουμένου

Το «Άτομο 2» με το σακίδιο του Ατόμου Α την ημέρα της τραγωδίας

Το «Άτομο Α» με το χαρακτηριστικό καπέλο και το σακίδιο του Ατόμου 2 την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης

Τα στοιχεία των αρχών για το Άτομο Γ (αριστερά) ταυτίζονται με τα στοιχεία του Ατόμου 3 (δεξιά)

Το «Άτομο Γ» εμφανίζεται την ώρα λίγο πριν την τραγωδία να περνά έξω από το κατάστημα της Marfin

Το Άτομο 3 είχε απασχολήσει και άλλες φορές τις Αρχές

Η 46χρονη που εντοπίζεται ως «Άτομο Γ» ταυτοποιήθηκε ως «Άτομο 3» από τις Αρχές

Για το, η σύγκριση του προσώπου ήταν ακόμη δυσκολότερη, καθώς. Αυτό πρακτικά εμπόδισε την ασφαλή μορφολογική ανάλυση του προσώπου. Ωστόσο, η έκθεση εντόπισε ομοιότητες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.Και εδώ, όμως, το βασικό στοιχείο ήταν το σακίδιο. Το σακίδιο που φέρει το «Άτομο Β» στα καρέ της επίθεσης εμφανίζεται, κατά την εργαστηριακή εξέταση, να έχει τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο υλικό. Επιπλέον,με παπούτσια που είχαν εντοπιστεί στο συγκριτικό υλικό.Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τη διασταυρούμενη κατοχή των σακιδίων. Σύμφωνα με την έκθεση, σακίδια με ιδιαίτερα επίκτητα χαρακτηριστικά εμφανίζονται την περίοδο 2008-2010 να τα φέρουν ή να βρίσκονται κοντά στα «Άτομα 1» και «2». Την ημέρα της επίθεσης, όμως, τμε διασταυρούμενη αντιστοίχιση. Πιο απλά, το γκρι σακίδιο του Ατόμου 1 το είχε μαζί του την ημέρα της τραγωδίας το Άτομο Β ενώ μπλε σακίδιο με την κόκκινη ένδειξη του Ατόμου 2 το κουβαλούσε μαζί του το Άτομο 1.Για το «Άτομο Γ», τη γυναίκα που εμφανίζεται στο υλικό και πρόκειται για τηνη οποία συνελήφθη στοη εικόνα είναι διαφορετική.Εκεί δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο, όπωςπου να μπορεί να λειτουργήσει ως τόσο ισχυρός συνδετικός κρίκος. Η σύγκριση περιορίστηκε κυρίως στον σωματότυπο, στο ορατό μέρος του προσώπου, στο μέτωπο, στη γραμμή και στο χρώμα των μαλλιών.Η έκθεση καταγράφει ομοιότητες του «Ατόμου Γ» με το «Άτομο 3» ως προς τον σωματότυπο και το εμφανές τμήμα του προσώπου και των μαλλιών. Το συμπέρασμα, όμως, είναι πιο περιορισμένο από εκείνο για τους δύο άνδρες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο που να ενισχύει τη σύγκριση με τον τρόπο που το κάνουν τα σακίδια στην περίπτωση των «Ατόμων Α» και «Β».